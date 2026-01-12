Educación ampliará el CEIP Juníper Serra de Petra para incluir el primer ciclo de Infantil

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante su visita al CEIP Juníper Serra de Petra. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ampliará el edificio del CEIP Juníper Serra de Petra con la construcción de un edificio anexo que pasará a cubrir el primer ciclo de educación Infantil, de 0 a 3 años.

Para llevar a cabo la actuación, el Ayuntamiento de Petra pondrá a disposición de la Conselleria varios solares contiguos al edificio actual, según ha explicado en un comunicado.

Si bien actualmente el CEIP Juníper Serra cuenta con un edificio de educación Infantil, esto solo cubre el segundo ciclo de la etapa educativa, de 3 a 6 años. De esta forma, el municipio y el centro educativo dispondrán de las instalaciones públicas necesarias para toda la etapa de educación Infantil.

Próximamente el proyecto será declarado de interés estratégico para la comunidad autónoma para agilizar lo máximo posible el proyecto. Además de la construcción para la educación de 0 a 3 años, la actuación contempla la climatización del actual edificio de educación de 3 a 6 años.

Se prevé que el nuevo edificio de educación Infantil tenga capacidad para 60 alumnos. El centro dispondrá de dos aulas para alumnos 1 a 2 años, dos aulas para alumnos de 2 a 3 años, una aula auxiliar y varias salas polivalentes.

Próximamente el Ibisec realizará un anteproyecto para conocer los requisitos de esta nueva construcción y los solares que será necesario poner a disposición de la Conselleria de Educación y Universidades.

El conseller ha afirmado que la actuación "cumple con el compromiso" del Govern y de la Conselleria de ampliar las plazas públicas para alumnos de 0 a 3 años y que estas sean financiadas directamente por Educación.