Educación apoya la participación de la UIB en la alianza EUNICoast que permitirá participar en estudios marítimos

PALMA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el director general de Universidades y Estudios Artísticos Superiores, Antoni Alcover, han mostrado su apoyo a la participación de la Universitat de las Illes Balears (UIB) en la EUNICoast The European University of Islands, Ports and Coastal Territories, dentro del programa Erasmus+.

Según ha informado la Conselleria este viernes en un comunicado, la alianza EUNICoast es una coalición que pretende unir instituciones y universidades de regiones portuarias, costeras e isleñas de toda Europa.

Así, la alianza forma una plataforma única dedicada a profundizar en la educación, fomentar la investigación y catalizar la innovación con un impacto social relevante, sobre todo en cuanto a territorios marítimos.

Este consorcio reconoce las peculiaridades y la idiosincrasia de los territorios bañados por el mar. La alianza está liderada por la Universidad de Le Havre y, además de la UIB, forman parte la Universidad de Patras, la Universidad de Sassari, la Universidad de las Islas Azores, la Universidad de Burgas, la Universidad de Dubrovnik, la Universidad de las Islas Feroe o la Universidad de las Antillas Francesas, entre otras.

Desde la Conselleria han señalado que formar parte de EUNICoast permitirá participar en estudios e investigaciones pioneras en el campo de los sectores marítimos. También posibilitará colaborar en programas educativos específicos sobre múltiples aspectos ligados al mar, como la economía azul, patrimonio cultural marítimo, infraestructuras costeras o gestión y gobernanza de recursos marítimos para mejorar las habilidades, conocimientos e inserción laboral de los estudiantes que formen parte.

Igualmente, permitirá establecer sinergias con los otros miembros de la alianza EUNICoast para establecer un diálogo activo en cuanto a las ciencias marítimas y la economía azul que marque el camino hacia el futuro.