Educación aprueba la reducción de la carga lectiva de los docentes mayores de 55 años en la enseñanza concertada

Reunión de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada - CAIB

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Enseñanza Privada Concertada ha aprobado, con el voto a favor de sindicatos y patronales, la reducción de la carga lectiva para los docentes mayores de 55 años, que supondrá una disminución de hasta dos horas semanales.

Así lo ha destacado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en declaraciones a los medios, en las que ha subrayado que se ha aprobado el incremento del complemento de tutoría, que ya se aprobó este miércoles para la enseñanza pública.

A la reunión también han asistido el secretario general, Tomeu Riera, y la directora general de Personal Docente y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer.

Entre los acuerdos adoptados, destaca la reducción de la carga lectiva para el personal docente mayor de 55 años, que se implantará a partir del curso 2026-2027 y contará con la financiación del Govern.

Con esta iniciativa, según ha señalado la Conselleria en un comunicado, se continúa avanzando hacia la equiparación de las condiciones laborales entre el profesorado de los centros concertados y el de los centros públicos de las Islas.

El conseller ha subrayado que esta propuesta es una demanda sindical que deriva de acuerdos de las mesas sectoriales. "Es una medida de conciliación y necesaria", ha dicho.

Por otra parte, la Mesa ha acordado el incremento del complemento de tutoría hasta los 60 euros mensuales, una medida que beneficiará a los 2.319 tutores de los centros concertados de Baleares.

Este aumento también se aplicará a los tutores con jornada reducida, en coherencia con lo aprobado este jueves en la Mesa Sectorial de Educación para el profesorado de los centros públicos.