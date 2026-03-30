Educación averigua si los autores del ataque homófobo a un docente de Andratx son alumnos del mismo instituto

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante una comparecencia en la Comisión de Educación y Universidades. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Inspección Educativa de la Conselleria de Educación y Universidades está averiguando si los jóvenes que estarían detrás del ataque homófobo a un docente del IES Baltasar Porcel de Andratx son alumnos del mismo centro.

"La Inspección hará el informe pertinente y no está claro si son alumnos del centro, parece que no. Tenemos que ver de qué manera podemos actuar y si se tienen que abrir expedientes disciplinarios, se abrirán", ha señalado el responsable de Educación en declaraciones a los medios en un acto en la UIB.

"Entiendo que sí", ha respondido preguntado por la posibilidad de que imponer sanciones a los jóvenes en caso de que resultarán ser alumnos de otro centro porque, ha señalado, formarían parte de la misma comunidad educativa de Andratx, aunque ha explicado que habría que esperar a lo que digan los servicios jurídicos de la Conselleria

El docente, ha añadido, tiene a su disposición todos los recursos de la Conselleria y se ha mostrado preocupado ante diferentes problemáticas que están sufriendo cada vez más los docentes y ha avanzado que próximamente se presentará un plan con medidas "contundentes" para reforzar la figura del docente.

El conseller ha señalado que se reforzará la formación del alumnado en ámbitos como la homofobia, el machismo o la agresividad.

Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha trasladado su apoyo al docente y a todo el profesorado del centro.

"La educación siempre tiene que ser un espacio de respeto, convivencia y libertad. Los discursos de odio y cualquier forma de discriminación no tienen cabida en nuestro municipio", ha indicado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.