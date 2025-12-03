Educación busca avanzar en Menorca en el consenso sobre el decreto de comedores - CAIB

MENORCA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se ha reunido este miércoles con representantes del Colectivo Menorca 03, la Asociación de Directores de Escuelas Infantiles Públicas de Baleares, la Asamblea 03 y el Consell Escolar de Menorca para avanzar en el consenso sobre el decreto de comedores.

El encuentro se ha centrado en recoger las aportaciones del sector en relación con el decreto autonómico de comedores escolares, que afecta a centros públicos, concertados y privados y que, por primera vez, incluye la regulación de la etapa educativa 0-3 años.

El Govern, en una nota de prensa tras el encuentro, ha reafirmado su compromiso con esta etapa, en la que es pionero con la gratuidad, y trabaja para garantizar que el servicio de comedor responda a las necesidades educativas y familiares.

Actualmente se ha elaborado un primer borrador del decreto, que ya ha pasado por todas las mesas educativas. Estas podrán presentar alegaciones, que se incorporarán al segundo borrador, el cual se publicará en exposición pública para que toda la ciudadanía pueda realizar aportaciones.

Posteriormente, se redactará un tercer borrador que se remitirá al Consell Escolar, donde también se podrán presentar alegaciones, y, finalmente, se redactará un cuarto borrador que se enviará al Consell Consultiu. En base a las consideraciones de este órgano, se elaborará el documento definitivo que será aprobado por el Consell de Govern.

De este decreto se desplegará una orden específica para regular los comedores de esta etapa educativa. El conseller, en la reunión con los representantes del 0-3, ya ha anunciado que se creará un grupo de expertos para comenzar a trabajar en breve.

Vera ha subrayado que el proceso es "largo y participativo", y que este primer borrador "es solo el punto de partida para escuchar al sector e incorporar sus aportaciones".

"Baleares es la primera comunidad autónoma que regula el servicio de comedor en la etapa 0-3, lo que demuestra que se está abriendo camino en la mejora y consolidación de esta etapa educativa", han remarcado desde el Govern.

Asimismo, han hecho hincapié en que este proceso continuará con nuevos encuentros y aportaciones para avanzar en esta línea de "participación y consenso".

En el encuentro han participado también la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, y el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer.