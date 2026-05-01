Educación convoca ayudas para la dinamización de la vida universitaria

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PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto la convocatoria de ayudas para el desarrollo de actuaciones destinadas a dinamizar la vida universitaria de Baleares y que, al mismo tiempo, permitan a la Universitat de les Illes Balears (UIB) contribuir a la sociedad y a la economía mediante la formación de graduados con espíritu crítico y habilidades de aprendizaje.

La convocatoria, según han indicado en un comunicado, tiene como objetivo apoyar iniciativas que fomenten la transferencia de conocimiento, el compromiso social y la participación activa de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. El plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el 29 de mayo de 2026.

Esta línea de ayudas quiere impulsar congresos, jornadas, seminarios, talleres y otras actividades de debate y reflexión sobre cuestiones de actualidad en el ámbito universitario, así como actividades formativas e informativas relacionadas con el acceso a la universidad, la oferta de estudios, las salidas profesionales, la formación permanente o la actualización profesional.

El presupuesto total destinado a esta convocatoria es de 15.000 euros. El importe máximo de la subvención es de 3.000 euros por actividad, con un importe mínimo del proyecto de 500 euros. Cada actividad solo puede recibir una única ayuda.

Pueden optar a estas ayudas entidades sin ánimo de lucro, así como agrupaciones de estas, que promuevan actuaciones con incidencia y repercusión en la dinamización de la vida universitaria del archipiélago.