Educación convoca los premios para alumnos de primaria y ESO de Baleares

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha convocado los premios para los alumnos de Educación Primaria y los Premios para los Alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de Baleares correspondientes al curso 2025-2026.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, ambas convocatorias han sido publicadas en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) número 78, de 20 de junio de 2026. El objetivo de los galardones es reconocer el esfuerzo personal, dedicación, capacidad de superación y rendimiento académico del alumnado de los centros educativos de las Islas.

PREMIOS PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA

Podrán optar a los premios los alumnos de sexto curso que hayan superado Primaria y sean merecedores de un reconocimiento por su esfuerzo personal, dedicación demostrada para superar dificultades y/o el rendimiento académico mantenido a lo largo de toda la etapa.

Cada centro podrá proponer a un alumno, y los centros con más de dos líneas podrán proponer a dos. La selección se realizará a partir de las propuestas formuladas por los equipos docentes de sexto de primaria, a criterio de los tutores y con el visto bueno de la dirección del centro.

Las candidaturas deberán tramitarse mediante la herramienta GestIB entre el 22 y el 30 de junio de 2026.

PREMIOS DE ESO

La convocatoria de los Premios para los Alumnos de Educación Secundaria Obligatoria contempla dos modalidades, los premios al esfuerzo personal y los premios al rendimiento académico excelente.

Los galardones al esfuerzo personal están dirigidos a los alumnos propuestos para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2025-2026 que hayan destacado por su dedicación, constancia y capacidad de superación.

Los centros podrán presentar hasta un máximo de uno, dos o tres alumnos, en función del número de estudiantes matriculados en cuarto de ESO. Las candidaturas deberán presentarse a través de GestIB entre el 25 de junio y el 3 de julio de 2026.

En cuanto a los premios al rendimiento académico excelente, podrán optar los alumnos que hayan finalizado cuarto de ESO con calificación de sobresaliente en todas las materias cursadas y una nota media igual o superior a 9,5 puntos.

La relación de alumnos merecedores de este reconocimiento será elaborada por el Servicio de Ordenación Educativa de la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa a partir de los datos registrados en GestIB, una vez que los centros hayan cerrado las actas de evaluación final.

El número máximo de premios será igualmente de uno, dos o tres alumnos por centro, según el número de alumnos matriculados en cuarto de ESO.

Tanto en el caso de los premios de primaria como en el de las dos modalidades de premios de ESO, los alumnos distinguidos recibirán un diploma acreditativo expedido por la Conselleria en reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y trayectoria académica.