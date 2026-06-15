Educación y Cort exploran vías de colaboración entre el Conservatorio y la Banda de Música Municipal

Responsables de Educación y del Ayuntamiento de Palma - CAIB

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha visitado este lunes la Banda de Música Municipal de Palma, donde se ha abordado una futura colaboración entre ésta y la banda del Conservatorio Superior de Música de Baleares.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, Vera se ha reunido con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma y concejal de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet, el director de la banda municipal, José Enrique Martínez, y el director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet, para explorar estas futuras vías de colaboración.

Esta reunión responde a la intención de ambas instituciones de facilitar que los alumnos del Conservatorio Superior puedan realizar prácticas formativas en conciertos y actividades que promueve el Ayuntamiento a través de la Banda Municipal de Música u otras vías como los teatros municipales o la programación de ciclos de conciertos en Palma.

Entre los objetivos pedagógicos del encuentro está el interés y la posibilidad de que el alumnado muestre su labor artística en formato concierto, tanto en el rol de solista como en el de miembro de una formación instrumental, en contextos que permitan aproximarse a la realidad profesional. En este sentido, la colaboración con una formación profesional como la Banda de Música Municipal resulta adecuada para el desarrollo de actividades que contribuyen a la experiencia artística y profesional del alumnado.

En el marco de esta futura colaboración, Cort facilitaría la participación de los alumnos del Conservatorio en la Banda y coordinaría, junto al Conservatorio, los aspectos artísticos y organizativos de las actividades.

La EASIB (Enseñanzas Artísticas Superiores de Baleares), a través del Conservatorio, prepararía y organizaría la participación del alumnado en proyectos musicales previstos y coordinaría con la Banda de Música Municipal otros proyectos artísticos y pedagógicos de los conciertos.

Con esta iniciativa, Educación y Cort refuerzan su compromiso con la formación integral del alumnado y con la promoción de la cultura musical en Baleares, generando sinergias entre el ámbito académico y el profesional. La futura colaboración permitirá acercar a los estudiantes a la realidad profesional e impulsar nuevas oportunidades para el desarrollo del talento musical.