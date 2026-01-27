Educación dejará la puerta abierta a mantener los convenios con las AFA para gestionar los comedores en el nuevo decreto

Archivo - Comedor escolar - AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA - Archivo

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades dejará la puerta abierta a mantener los convenios con las asociaciones de familias (AFA) en la nueva normativa en la que está trabajando.

Así lo han indicado fuentes del departamento que dirige Antoni Vera después de que las AFA de diez centros de Mallorca acusaran a la Conselleria de querer eliminar la posibilidad de establecer estos convenios en el nuevo decreto de comedores que se encuentra en tramitación.

Se ha hecho una propuesta al tercer borrador del futuro decreto para dejar esta cuestión con una redacción "muy amplia" que permita estudiar cada caso de forma particular y dejar la puerta abierta a mantener estos convenios.

Los convenios que están actualmente en marcha seguirán en vigor y en ningún caso se eliminarán. Mientras la nueva normativa entra en funcionamiento, este año se prevé renovar los convenios que sean necesarios.

Desde la Conselleria han defendido que no existe "ningún interés" en eliminar los convenios con las AFA y ha considerado que estos son "necesarios e imprescindibles en muchos casos".

LO IMPIDE LA LEY

El primer borrador de esta futura normativa preveía que el servicio de comedores podía estar a cargo de las asociaciones de padres y madres de alumnos o de los ayuntamientos.

Los servicios jurídicos de la Conselleria, no obstante, advirtieron que por la ley de contratos, posterior a 2003, no permite hacer un convenio que tenga el mismo objeto que un contrato.

Es por ello que en el segundo borrador, publicado en el portal de transparencia, se estableció que la contratación la podía hacer la Conselleria o mediante convenios con los ayuntamientos.

La entidad Alimentant el Futur presentó una alegación demandando que se volviera a incluir a las AFA para poder gestionar los comedores, algo que fue desestimado dado que la ley de contratos del sector público entiende no son órganos de contratación.