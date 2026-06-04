Educación distribuirá en los centros de Baleares cinco cuentos creados por alumnos del IES Berenguer d'Anoia

Educació distribuirá en los centros de Baleares cinco cuentos creados por alumnos del IES Berenguer d'Anoia. - CAIB

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades distribuirá entre los centros educativos de Baleares cinco cuentos creados por alumnos del Bachillerato Artístico del IES Berenguer d'Anoia de Inca, tras recuperar algunas de las obras más destacadas elaboradas durante las dos décadas de trayectoria de este proyecto educativo.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el servicio de Innovación Educativa ha seleccionado cinco trabajos y ha editado 100 ejemplares de cada uno de ellos para su distribución en centros de las Islas, con una inversión de 2.170 euros procedente del Programa de Refuerzo de la Competencia Lectora.

La iniciativa, impulsada por los departamentos de Catalán y Dibujo del centro, invita a alumnos de primero y segundo de Bachillerato Artístico a crear e ilustrar cuentos dirigidos a niños de entre tres y 12 años.

El proyecto, que cumple 20 años, busca fomentar la creatividad del alumnado y favorecer el intercambio entre distintas comunidades educativas, además de promover la lectura y la reflexión sobre valores como la superación, la diversidad, la cooperación o la convivencia.

Los títulos seleccionados para esta edición son 'Aquí i ara', de Aina Mateu Pons; 'Na Noa i la flor', de Lila Castillo Esteve; 'Un nou món', de Paula Juan Mir; 'La bondat, bondat ens torna', de Gabora Deyanova Nedelcheva; y 'Colors perduts', de Neus Torrens Cebrero.

Una vez distribuidas, las obras servirán como punto de partida para actividades complementarias relacionadas con la escritura, la ilustración y la reflexión en las aulas de educación Infantil y Primario de los centros.