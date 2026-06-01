Educación garantizará la equiparación salarial del personal de 0 a 3 años en el próximo curso. - CAIB

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades garantizará la equiparación salarial del personal de 0 a 3 años en el próximo curso, pendiente del acuerdo entre patronal y sindicatos.

La Conselleria ha acogido este lunes la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada para abordar las mejoras en la etapa 0-3. Al encuentro han asistido el conseller del ramo, Antoni Vera, junto con otros representantes de la Conselleria y de las patronales y los sindicatos.

Durante la sesión, la Conselleria ha explicado que pondrá los recursos necesarios para que el personal de 0-3 que actualmente no está equiparado pueda percibir, a partir del curso 2026-2027, las retribuciones equiparadas en el convenio.

Sin embargo, esta medida queda condicionada al acuerdo entre patronal y sindicatos para la equiparación de las tablas salariales, dado que el Govern no tiene la potestad de fijarlas.

En este sentido, el conseller Vera ha subrayado que el Govern pone los recursos necesarios, y ahora corresponde a las fuerzas sociales alcanzar el acuerdo.

Por otro lado, el conseller Vera ha recordado que la Conselleria está elaborando un borrador de orden específica para regular los comedores en la etapa 0-3, una actividad que hasta ahora no disponía de normativa propia.

Entre las mejoras previstas destaca la reducción de las ratios en el comedor. La previsión es que esta nueva orden entre en vigor durante el curso 2026-2027.

Además, una vez aprobada esta normativa, la Conselleria iniciará los trámites para revisar el decreto de mínimos vigente del primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años), aprobado en la anterior legislatura.

Según se ha expuesto, este decreto no tiene en cuenta la realidad específica de una etapa educativa tan sensible como la de 0-3 años. El objetivo es disponer de un nuevo decreto adaptado al sector que pueda entrar en vigor en el próximo curso.

Finalmente, la Mesa de 0-3 ha acordado elaborar un informe sobre la situación de la gestión de las escoletes que dependen de los ayuntamientos y de los consells insulars.

Este documento servirá como base para el futuro proceso de traspaso de la gestión de estas escoletes a la Conselleria de Educación y Universidades, que deberá ser acordado en el ámbito parlamentario y calendarizado de manera consensuada en el seno de la Mesa 0-3.