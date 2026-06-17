Educación invertirá 1,3 millones de euros en obras de mejora en tres centros educativos de Andratx. - CAIB

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades y el Ayuntamiento de Andratx han firmado un convenio para invertir 1,3 millones de euros en obras de mejora, ampliación y adecuación de los centros públicos CEIP Es Vinyet, CEIP Ses Bassetes y CEIP Es Molins.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el acuerdo permitirá financiar actuaciones destinadas a modernizar las instalaciones y adaptarlas a las necesidades actuales de la comunidad educativa.

La principal inversión se realizará en el CEIP Es Vinyet, donde se instalará una pérgola fotovoltaica y se mejorará la acometida de agua, con un presupuesto de 1,05 millones de euros. En el CEIP Ses Bassetes se llevarán a cabo trabajos de reparación de filtraciones, mejora del pavimento, sustitución de equipos de aire acondicionado y reparación de acabados por valor de 201.626 euros. Por su parte, en el CEIP Es Molins se habilitará un aula de psicomotricidad con una inversión de 48.400 euros.

El convenio establece que el Ayuntamiento asumirá la redacción de los proyectos, la contratación y la ejecución de las obras, mientras que la Conselleria financiará íntegramente las actuaciones.

Las obras se ejecutarán progresivamente entre 2026 y 2027. El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2028 e incluye la creación de una comisión de seguimiento para supervisar su desarrollo.

Durante el acto de firma, celebrado este miércoles en Andratx, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha destacado que la inversión permitirá seguir avanzando en la mejora de la calidad del sistema educativo del municipio.

Tras la firma del convenio, Vera ha visitado el CEIP Es Molins de s'Arracó, donde actualmente se ejecutan obras de ampliación que contemplan la construcción de un nuevo bloque con cuatro aulas de educación infantil.