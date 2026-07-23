Educación invertirá casi 2,1 millones de euros en obras de mejora en cinco colegios de Alcúdia

Archivo - Un obrero trabaja en la construcción de una 'escoleta', en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA - Archivo

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades destinará alrededor de 2,1 millones de euros a la mejora de cinco infraestructuras educativas en Alcúdia, mediante un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alcúdia y la Empresa Municipal de Servicios de Alcúdia (EMSA).

El Consell de Govern ha autorizado este jueves al conseller del ramo, Antoni Vera, a tramitar este gasto plurianual, que permitirá ejecutar un "amplio conjunto de actuaciones en centros educativos públicos del municipio".

El acuerdo responde a la necesidad de adaptar las instalaciones educativas de Alcúdia a la creciente demanda educativa y garantizar unas infraestructuras "adecuadas, modernas y accesibles para toda la comunidad educativa".

El convenio se enmarca en la colaboración entre administraciones para impulsar la construcción, ampliación, reforma y conservación de los centros públicos docentes. Las actuaciones previstas se desarrollarán en los CEIP s'Albufera, s'Hort des Fassers, Norai, Porta des Moll y Puig de Sant Martí

En el CEIP s'Albufera se realizarán actuaciones como la instalación de un ascensor exterior, la reforma del comedor y la cocina, la renovación del parque infantil y diversas mejoras de accesibilidad. En el CEIP s'Hort des Fassers se renovarán espacios exteriores, zonas de juego y cubiertas. En el CEIP Norai se prevén importantes actuaciones de remodelación de los patios, la instalación de un sistema de aerotermia, la renovación de pavimentos y mejoras de eficiencia y seguridad.

En cuanto al CEIP Porta des Moll, se ejecutarán obras de renovación de pavimentos interiores y exteriores, reforma del gimnasio, rehabilitación de baños y mejoras de climatización y cerramientos. Finalmente, en el CEIP Puig de Sant Martí se instalarán nuevos elementos de protección en el perímetro del centro.

De acuerdo con el convenio, el Ayuntamiento de Alcúdia, a través de EMSA, se encargará de redactar los proyectos, licitar, contratar y ejecutar las obras, mientras que la Conselleria de Educación y Universidades asumirá la financiación de las actuaciones hasta el importe máximo previsto.

El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La inversión se distribuirá en las anualidades de 2027 y 2028, con una aportación de casi 459.000 euros en 2027 y de más de 1,6 millones euros en 2028.