Educación invertirá más de 327.000 euros en la mejora de las instalaciones del CEIP Na Caragol de Artà

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha licitado las actuaciones de reparación y mejora del CEIP Na Caragol de Artà por un importe de 327.504 euros.

Las obras, con un plazo de ejecución de cuatro meses, está previsto que se lleven a cabo durante el tercer y el cuarto trimestre de 2026, según ha informado la Conselleria en nota de prensa.

El proyecto incluye actuaciones en tres ámbitos del centro educativo con el objetivo de mejorar sus condiciones de uso, la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones.

Por una parte, se llevará a cabo la reforma integral de dos núcleos de baños del alumnado, ubicados en la planta baja y en la primera planta del edificio, así como la adecuación del baño adaptado de la planta baja.

Los trabajos incluirán la sustitución de aparatos sanitarios, instalaciones y carpinterías, así como la instalación de nuevas cabinas con paneles fenólicos y nuevos equipamientos.

Por otra parte, se reparará el cerramiento perimetral de la parcela mediante la sustitución de la barrera metálica existente y la reparación puntual del muro de marés, con la reposición de los elementos deteriorados.

Además, el proyecto prevé intervenir en la cubierta plana transitable del volumen anexo al gimnasio, que presenta problemas de filtraciones. En este espacio se retirará el pavimento existente, se ejecutará una nueva impermeabilización y posteriormente se repondrá el pavimento para garantizar la correcta conservación del edificio.