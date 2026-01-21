Educación licita la redacción del proyecto del nuevo centro integral de FP de Alcúdia

Archivo - Trabajadores en una cocina. - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación la redacción del proyecto del futuro Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Alcúdia, una infraestructura clave para reforzar la formación profesional en Baleares.
La licitación cuenta con un presupuesto base de 211.397 euros y establece un plazo de cinco meses para la redacción del proyecto, mientras que el coste inicial previsto de las obras asciende a 12,5 millones de euros, según ha indicado la Conselleria en nota de prensa.
El anteproyecto define un edificio lineal estructurado en tres bloques conectados por cuatro núcleos de escaleras, con las aulas ubicadas en las plantas superiores y los talleres y servicios administrativos situados en la planta baja.
El edificio dispondrá de aparcamiento y de una zona libre en planta baja, y estará diseñado para acoger titulaciones de las familias profesionales de Administración y Gestión, Hostelería y Turismo e Industrias Alimentarias, incluyendo ciclos básicos, de grado medio y de grado superior.
El centro está concebido para dar respuesta a las necesidades actuales de los sectores productivos de la zona y para reforzar la oferta de formación profesional de calidad.