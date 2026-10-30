Educación pide a nueve centros educativos que valoren suspender las clases esta tarde ante la concentración de 'Blocus'

Archivo - IES Ramón Llull de Palma. - CORT - Archivo

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha trasladado una comunicación a nueve centros educativos del centro de Palma para que valoren la suspensión de la actividad lectiva prevista a partir de las 18.00 horas con motivo de la concentración convocada por 'Blocus'.

Concretamente, según ha informado la Conselleria, los centros son los institutos Ramon Llull, Joan Alcover, Politècnic, Ses Estacions y Arxiduc, así como el CC Sant Felip Neri, CC Sant Francesc y CC Santíssima Trinitat, y la Escuela de Arte.

La comunicación se ha dirigido a los equipos directivos de los centros que, por su proximidad a la plaza de España --donde se ha convocado la concentración-- podrían verse afectados por eventuales incidencias de movilidad o de seguridad.

La Conselleria ha subrayado que la actuación se adopta con un criterio estrictamente preventivo y con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad del alumnado, del profesorado, del personal no docente y del resto de miembros de la comunidad educativa.

Igualmente, ha indicado que las competencias en materia de seguridad ciudadana y de evaluación de los riesgos asociados a este tipo de convocatorias corresponden a las administraciones competentes.

Sin embargo, el departamento que dirige Antoni Vera no ha recibido "ninguna indicación ni recomendación" por parte de la Delegación del Gobierno sobre las medidas que adoptar.

"Ante esta falta de directrices y por responsabilidad, se ha optado por recorrer al instrumento del que dispone el sistema educativo en estos casos: la autonomía de los centros para que sus equipos directivos puedan tomar la decisión que consideren más adecuada", han concluido desde la Conselleria.