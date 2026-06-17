Educación plantea a los sindicatos su propuesta para poner en marcha los permisos retribuidos

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). ¡ - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha trasladado a los sindicatos su propuesta para poner en marcha los permisos retribuidos, una de las medidas recogidas en el Acuerdo Marco que todavía quedan por implantar.

Lo ha hecho durante la Mesa de Enseñanza Pública celebrada la mañana de este miércoles y que ha estado presidida por el conseller del ramo, Antoni Vera.

El conseller, en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al encuentro, ha explicado que algunas de las cuestiones que se pondrán en la mesa para su eventual aprobación son puntos del Acuerdo Marco que quedan por implantar.

Uno de ellos es el permiso retribuido parcialmente, sobre el que ha confiado en llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales. La idea de su departamento, ha expuesto, es que durante los primeros cuatro años cobren el 80% de su sueldo y que el quinto, en el que disfruten del permiso, reciban el mismo porcentaje.

Vera se ha mostrado convencido de la posibilidad de aplicar este modelo, principalmente por el hecho de poder anticipar con cinco años de antelación los docentes que estarán de permiso. Es un modelo, ha añadido, que ya han implantado otras comunidades autónomas.

Otras cuestiones "de acuerdo inmediato" que se abordarán en la Mesa de Enseñanza Pública, ha proseguido, son que los sustitutos de los equipos directivos puedan cobrar el complemento de dirección y el aumento en 60 euros del complemento de tutoría tanto para los tutores en jornada completa como parcial.