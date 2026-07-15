Educación publica 191 especialidades de difícil cobertura para el curso 2026-2027

La Directora General De Personal Docente Y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer, Y El Conseller De Educación Y Universidades, Antoni Vera. - CAIB

PALMA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados de la Conselleria de Educación y Universidades ha publicado la relación de 191 especialidades de difícil cobertura para el curso 2026-2027, coincidiendo con el desarrollo de los procedimientos de adjudicación de plazas docentes para el próximo curso.

Según ha recordado la Conselleria en un comunicado, el índice de difícil cobertura de una especialidad es la proporción entre las plazas disponibles de la especialidad, jornada e isla que quedan por adjudicar y el número de aspirantes admitidos y disponibles que pueden cubrirlas. Así, una especialidad se considera de difícil cobertura cuando su índice es inferior a cinco aspirantes por plaza.

De acuerdo con la relación publicada para el curso 2026-2027, en la isla de Eivissa hay 75 especialidades calificadas de difícil cobertura, 25 en la isla de Formentera, 48 en Mallorca y 43 en Menorca. En total, son 191 especialidades distribuidas entre las cuatro islas.

La identificación anticipada de estas especialidades permite adoptar medidas para facilitar la cobertura de las vacantes docentes y garantizar el inicio del curso escolar con las plantillas adecuadamente dotadas, especialmente en los ámbitos y territorios donde resulta más difícil encontrar profesionales disponibles.

La Conselleria ha destacado que para el curso 2026-2027 se incrementarán los complementos económicos asociados a las plazas de difícil cobertura. De esta manera, los docentes destinados en Menorca percibirán 200 euros mensuales, frente a los 100 euros del curso actual, mientras que los destinados en Eivissa recibirán 300 euros mensuales, 100 euros más que este curso. En Formentera, los docentes que ocupen plazas de muy difícil cobertura mantendrán el complemento mensual de 400 euros.

La relación completa de especialidades de difícil cobertura puede consultarse en la página web de la Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados.