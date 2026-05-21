Educación reforzará en Eivissa el transporte escolar para el alumnado de FP y creará dos nuevas rutas

EIVISSA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades reforzará en Eivissa el transporte escolar para el alumnado de Formación Profesional y creará dos nuevas rutas.

Educación ha convocado a los directores de primaria y secundaria de los centros públicos de Eivissa y Formentera para explicar las novedades del próximo curso escolar, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

Durante el encuentro, el conseller del ramo, Antoni Vera, ha señalado que, en relación a las nuevas rutas, una conectará varios municipios de Eivissa con la ciudad, mientras que la otra enlazará Eivissa con Santa Eulària, donde se encuentra el Centro Integrado de Formación Profesional Can Marines. Con esta mejora del transporte, Vera ha subrayado que el objetivo es facilitar el acceso de los estudiantes a estos estudios.

En el ámbito normativo y organizativo, también se han puesto sobre la mesa algunos de los cambios que definirán el próximo curso, como las nuevas órdenes para la organización de las enseñanzas de Formación Profesional, el desarrollo de normativa relacionada con la oferta educativa y el proceso de admisión, así como la redacción de nuevos decretos curriculares.

Asimismo, se han presentado iniciativas como el Programa de Excelencia en el Bachillerato, el refuerzo de las competencias básicas y nuevas actuaciones en el ámbito de la convivencia escolar, entre las que destaca la revisión de protocolos y la incorporación de programas de bienestar emocional en los centros.

Uno de los puntos centrales del encuentro ha sido la voluntad de la Conselleria de potenciar la autoridad del profesorado. Al igual que ya hizo con los directores de Mallorca y Menorca, Vera ha anunciado la redacción de un nuevo decreto que actualizará el marco normativo vigente -que data del año 2010- relativo a los derechos y deberes del alumnado y a las normas de convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos. Este nuevo texto normativo incluirá, entre otras novedades, un apartado específico destinado a reconocer y reforzar institucionalmente tanto a los equipos directivos como al profesorado que pasarán a tener la consideración de autoridad pública.

Para la elaboración de este nuevo decreto, está prevista la creación de un grupo de trabajo integrado por expertos y representantes de la comunidad educativa.

Por otro lado, la Conselleria ha destacado el impulso de programas educativos orientados a la innovación, la inclusión y la participación, con iniciativas como el desarrollo del programa 'Viu la cultura', las convocatorias de subvenciones para proyectos de coeducación y convivencia y acciones destinadas al refuerzo lingüístico y a la atención a la diversidad.

Durante la reunión, igualmente, se ha abordado el calendario y el funcionamiento de los procesos de adjudicación de plazas docentes para el verano. La Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados ha explicado que este sistema se organiza en varias fases sucesivas entre finales de junio y finales de julio, con el objetivo de garantizar que todas las plazas estén cubiertas antes del inicio del curso.

Estas reuniones tienen como propósito reforzar la coordinación con los equipos directivos y facilitarles la organización del próximo curso, proporcionándoles información detallada sobre los principales cambios normativos, organizativos y de gestión educativa.