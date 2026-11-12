Educación renueva el programa 'Viu la cultura' para adaptarlo a los nuevos currículos y a la realidad de los centros

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, presenta el programa 'Viu la cultura' - CAIB

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha presentado el programa 'Viu la cultura' para este curso, una edición adaptada a los nuevos currículos y a la realidad actual de los centros educativos de Baleares.

Después de 25 años de existencia, se ha hecho una revisión integral del programa, que han presentado este jueves por el conseller de Educación, Antoni Vera; la directora general de Primera Ingancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera; y el director académico de Enseñanzas Artísticas Superiores, Antoni Planas.

Durante la presentación, Vera ha destacado que los centros escolares actuales afrontan nuevos retos y necesidades educativas que hacen imprescindible actualizar las herramientas que se ponen a su disposición.

Por este motivo, según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa, se ha revisado en profundidad el programa para garantizar que su oferta cultural "responda de manera efectiva a la realidad actual de las aulas".

"'Viu la cultura' debe ser una herramienta para luchar contra los datos que en estos momentos no nos avalan, como los de Iaqse y los de PISA. No debe ser solo un programa de distracción, sino que debe formar a nuestros alumnos", ha afirmado Vera.

La transformación de 'Viu la cultura' se ha articulado a partir de varios ejes estratégicos. En primer lugar, todas las actividades incluidas en el catálogo se han seleccionado teniendo en cuenta su capacidad para complementar los nuevos currículos educativos y contribuir al desarrollo de las competencias y los aprendizajes correspondientes a cada etapa educativa.

Esta revisión también ha supuesto una redefinición de los criterios de incorporación de actividades al programa. Así, únicamente se han mantenido o incorporado aquellas propuestas que presentan una vinculación directa con los objetivos curriculares y culturales de cada nivel educativo.

La renovación del programa ha servido igualmente para reforzar su carácter estrictamente cultural. En este sentido, se han priorizado las actividades relacionadas con el patrimonio, la literatura, la música, las artes escénicas, la cultura popular y las tradiciones propias de las Islas.

Según Educación, esta nueva orientación permite consolidar 'Viu la cultura' como el principal programa de promoción cultural dirigido a los centros educativos del archipiélago.

Otra de las prioridades de la nueva edición es la potenciación de los elementos culturales propios de cada una de las islas. El programa incorpora actividades, espacios e itinerarios que permiten dar visibilidad a la riqueza patrimonial de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, y reforzar el conocimiento de la realidad cultural de todo el archipiélago entre los estudiantes.

La Conselleria también ha querido incidir especialmente en las 'rondalles' y en la tradición oral, con el objetivo es que las nuevas generaciones conozcan, valoren y contribuyan a preservar este legado inmaterial.

En esta línea, se han incorporado actividades como 'Il·lustram personatges de les rondalles mallorquines', que acercan a los niños y jóvenes a las narraciones tradicionales a través de la creatividad artística.

La Conselleria considera que la cultura puede convertirse en una herramienta eficaz para reforzar los hábitos lectores, estimular la lectura y contribuir a la mejora de los resultados educativos del alumnado.

Por este motivo, se ha dado especial protagonismo a aquellas actividades que favorecen el contacto con la literatura, el patrimonio escrito y la producción cultural.

En definitiva, la renovación de 'Viu la cultura' responde a la voluntad de "demostrar que la cultura propia constituye una herramienta educativa y que el patrimonio, la literatura, la música y las tradiciones de Baleares pueden contribuir de manera decisiva a la formación integral de los estudiantes".

80 ACTIVIDADES Y 25 ESPACIOS CULTURALES

El programa para este curso 2026-2027 pone a disposición de los centros educativos una oferta formada por 80 actividades culturales y educativas, 22 de las cuales se incorporan por primera vez al catálogo.

Entre las novedades destacan propuestas como 'Cartografies invisibles', que invita al alumnado a observar y analizar el entorno urbano desde perspectivas como la accesibilidad, la inclusión y la seguridad; 'Rostres extraordinaris', centrada en las trayectorias y aportaciones de mujeres destacadas de Mallorca; o 'Il·lustram personatges de les rondalles mallorquines'.

En cuanto a los equipamientos culturales, este año participarán 25 instituciones y espacios. Entre las incorporaciones más destacadas figuran la isla del Llatzeret, en Menorca; el Museo y Necrópolis des Puig des Molins, en Eivissa, y el Illot de sa Galera, en Palma.

El programa también incluye actividades relacionadas con algunas de las principales efemérides culturales de los próximos años, por ejemplo, con motivo del Any Joan Alcover, se han incorporado varias propuestas dedicadas a la figura y la obra del poeta mallorquín.

Entre ellas destaca la actividad 'Joan Alcover i la Serra', que combina lectura, patrimonio y descubrimiento del paisaje cultural de la Serra de Tramuntana.

Asimismo, se han programado actividades específicas dedicadas al centenario del nacimiento de Blai Bonet y al centenario del nacimiento de Pere Pavia, con el objetivo de acercar estas figuras de referencia de la cultura balear al alumnado.

La Conselleria ha subrayado que una de las actividades más esperadas de cada edición siguen siendo los tradicionales conciertos de Navidad de 'Viu la cultura', que este año llegarán a las cuatro islas con cinco actuaciones destinadas a la comunidad educativa.

Los conciertos tendrán lugar en Inca, Eivissa, Manacor, Maó y Palma, con la participación de conservatorios, escuelas de música y centros educativos. Está previsto que más de un millar de alumnos participen en esta iniciativa musical, que contribuye a fomentar el interés por la música y las artes escénicas.

El programa incluirá igualmente un ciclo musical dedicado a 'Tirant lo Blanc', con actuaciones previstas en Mallorca, Menorca y Eivissa que se celebrarán durante el mes de febrero.

La oferta didáctica ya se puede consultar a través de la página web del programa y los centros educativos podrán presentar sus solicitudes a partir de este viernes, 13 de noviembre.