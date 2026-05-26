Educación saca a licitación por 2,8 millones de euros la ampliación del IES Quartó de Portmany

EIVISSA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación las obras de ampliación del IES Quartó de Portmany, en el término municipal de Sant Antoni, con un presupuesto base de 2,82 millones de euros.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, la actuación permitirá incrementar la capacidad del centro y mejorar sus condiciones de accesibilidad, dando respuesta a las necesidades actuales de escolarización del municipio. El proyecto prevé la construcción de un nuevo pabellón con nueve aulas distribuidas en planta baja y dos plantas piso.

Además, las obras incluyen actuaciones para reforzar la accesibilidad del centro, como la construcción de una pasarela de conexión entre los dos módulos existentes, la creación de nuevas rampas exteriores accesibles a los patios y la habilitación de dos baños adaptados en los edificios actuales.

El plazo de ejecución de los trabajos es de once meses, con una previsión de inicio durante el tercer trimestre de 2026 y finalización en el tercer trimestre de 2027. Esta actuación está financiada a través del Factor de Insularidad.