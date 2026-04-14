Educación saca a licitación las obras de mejora del CEIP S'Alzinar de Capdepera por 2,2 millones de euros

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación las obras de reforma integral del CEIP S'Alzinar de Capdepera, una actuación que cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses.

Según ha informado la Conselleria este martes en un comunicado, con esta licitación se inicia el proceso para llevar a cabo una intervención que busca mejorar de manera global el estado del centro y reforzar su eficiencia energética, con actuaciones que afectarán a las cubiertas, los espacios interiores y los elementos exteriores del edificio para garantizar unas mejores condiciones de uso, seguridad y confort para toda la comunidad educativa.

Además, el proyecto prevé la retirada de las tejas y el derribo de la cubierta de la segunda planta, así como del porche de conexión entre edificios, con la finalidad de optimizar la impermeabilización y el aislamiento térmico del inmueble.

En el interior, se contempla la sustitución del alicatado de los pasillos y vestíbulos, así como de todas las puertas, ventanas y persianas del centro. Los baños serán objeto de una reforma completa que incluirá la demolición de pavimentos, falsos techos y cabinas, el cambio de sanitarios y, en el caso de los baños adaptados, la modificación parcial del tabique para instalar puertas correderas que mejorarán su accesibilidad.

Las actuaciones también llegarán al exterior, donde se intervendrá en todas las fachadas del centro. Las carpinterías actuales se retirarán para preparar los huecos y permitir la instalación de los nuevos elementos proyectados.

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PAVIMENTO DEL PATIO DE INFANTIL

La Conselleria ha recordado que recientemente se llevó a cabo la renovación integral del pavimento del patio de infantil por su avanzado estado de fisuración.

Las patologías detectadas en el pavimento consistían en una fisuración generalizada con la formación de desniveles e irregularidades que comprometían las condiciones de seguridad exigibles, especialmente en un entorno de uso infantil.

La Conselleria ha aportado cerca de 27.000 euros para hacer posible esta renovación y garantizar la seguridad de los menores.