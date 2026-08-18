Educación y UIB impulsan el estreno de tres grados y tres másteres en el 2026-2027

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PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ampliará la oferta académica del sistema universitario balear el próximo curso con tres nuevos grados universitarios y la implantación de tres titulaciones de máster.

Sumadas a las nuevas titulaciones que se implantarán durante los próximos años, la Universitat de les Illes Balears (UIB) diversifica y fortalece el sistema universitario balear y amplía la oferta para el alumnado de Baleares.

La Conselleria, según han avanzado en un comunicado, asume las inversiones necesarias para hacer posible la creación de estos nuevos estudios.

Los nuevos grados universitarios son la titulación de Ciencias del Mar, el doble grado en Matemáticas y Física y el grado en Ingeniería de Ciencias Agroalimentarias, que sustituirá al grado en Ingeniería Agroalimentaria y Medio Rural.

En cuanto a los másteres, se implantan las nuevas titulaciones en Estudio y Gestión de Ecosistemas Terrestres frente al Cambio Global y el máster universitario Erasmus Mundus en Promoción de la Salud y el Bienestar a lo Largo de la Vida.

Además, se ha actualizado el máster en Química Teórica y Modelización Computacional para adaptarlo a las nuevas necesidades relativas al contenido de los estudios.

NUEVOS ESTUDIOS DE GRADO

El grado en Ciencias del Mar, que ofrecerá 35 plazas de nuevo ingreso, formará profesionales capacitados para estudiar, caracterizar, modelizar y gestionar el medio marino y litoral desde una perspectiva multidisciplinaria, integrando conocimientos de biología, geología, química, física y tecnología para afrontar retos como la sostenibilidad, el cambio climático y la conservación de los ecosistemas.

El coste total de la implantación del grado hasta 2030 será de 5,53 millones de euros, asumidos íntegramente por la Conselleria, y posteriormente tendrá un coste anual de 1,54 millones de euros.

El doble grado en Matemáticas y Física, que ofrecerá diez plazas de nuevo ingreso, proporcionará una formación avanzada tanto en el pensamiento abstracto y el rigor matemático como en la comprensión de los fenómenos físicos que sustentan la ciencia y la tecnología actuales.

Los estudiantes adquirirán competencias para aplicar métodos matemáticos y numéricos a la resolución de problemas complejos, interpretar datos experimentales y contrastar resultados teóricos con evidencias científicas, lo que les permitirá desarrollarse en ámbitos como la docencia, la investigación, la consultoría, el análisis cuantitativo, las tecnologías emergentes, las finanzas, la salud o la modelización de datos.

La titulación supone una inversión de 475.976 euros hasta 2031, año de la primera promoción, con un coste anual posterior de 204.058 euros, aportados también por la Conselleria.

El grado en Ingeniería de Ciencias Agroalimentarias, que sustituirá a partir del curso 2026-2027 al actual grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, formará profesionales con las atribuciones propias de la ingeniería técnica agrícola, capacitados para desarrollar su actividad en empresas, administraciones públicas, la investigación o como emprendedores del sector agroalimentario y de la jardinería.

Este nuevo grado responde a una elevada demanda laboral, ya que la titulación predecesora ha registrado algunos de los índices de empleabilidad más altos de la UIB.

Además, impulsa la formación y la investigación en ámbitos clave como la mejora genética de cultivos, las tecnologías sostenibles, la gestión eficiente de los recursos hídricos y energéticos y los sistemas agroecológicos, contribuyendo así a afrontar retos globales como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

NUEVOS MÁSTERES

Por otra parte, la UIB impartirá el máster universitario en Química Teórica y Modelización Computacional, un programa interuniversitario en el que participarán diecisiete universidades españolas y que estará coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid.

El máster actualiza la formación en química computacional con contenidos relacionados con la inteligencia artificial y la simulación molecular, y estará orientado tanto a la investigación como a las necesidades del sector privado.

Se impartirá íntegramente en inglés, tendrá una duración de un curso académico, constará de 60 créditos ECTS y ofrecerá 40 plazas, dos de las cuales corresponden a la UIB.

El curso 2026-2027 la UIB estrena el Máster en Estudio y Gestión de Ecosistemas Terrestres frente al Cambio Global. Con 25 plazas y promovido por el Departamento de Biología de la UIB, ofrece una formación multidisciplinaria para abordar los efectos del cambio global en los ecosistemas mediterráneos.

La titulación pretende formar profesionales actualizados con capacidad para investigar sobre las cuestiones más avanzadas en relación con el cambio global, así como con recursos para gestionar estos ecosistemas sin perder la perspectiva del cambio continuado al que se encuentran sometidos.

También se estrenará el máster universitario Erasmus Mundus en Promoción de la Salud y el Bienestar a lo Largo de la Vida, una titulación internacional que impartirá conjuntamente con universidades de Portugal y Serbia.

El programa forma parte del consorcio Hygieia, seleccionado por Erasmus Mundus y dotado con cuatro millones de euros de financiación europea.

El máster ofrece una formación interdisciplinaria centrada en la prevención y la promoción de la salud mediante estrategias como la nutrición, los hábitos saludables y las herramientas digitales. Tendrá una duración de dos cursos académicos, será presencial y ofrecerá 25 plazas.

NUEVOS ESTUDIOS DURANTE LOS PRÓXIMOS CURSOS

De cara a los próximos cursos académicos, la Conselleria y la UIB mantienen el compromiso de ampliar progresivamente la oferta formativa con nuevas titulaciones consideradas estratégicas para el desarrollo de Baleares.

En este sentido, a partir del curso 2027-2028 está prevista la implantación del grado en Arquitectura y del grado en Ingeniería Mecánica, con mención en Ingeniería Náutica, dos propuestas orientadas a impulsar la innovación, favorecer la mejora del entorno urbano y contribuir a la diversificación de la actividad económica.

Paralelamente, se avanza en la puesta en marcha del grado STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), destinado a la formación de futuros docentes en los ámbitos de las ciencias, la tecnología y las matemáticas, así como del doble grado en Lengua Catalana y Lengua Inglesa, que responde a la creciente necesidad de profesionales cualificados en los sectores lingüístico, educativo y cultural.