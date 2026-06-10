El eForum eMallorca Experience aborda en Palma la gestión del agua, el cambio climático y la sostenibilidad

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participa en la inauguración de la séptima edición del eForum eMallorca Experience. - CAIB

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del eForum eMallorca Experience reúne entre este miércoles y este jueves a expertos en cambio climático, sostenibilidad ambiental, desarrollo urbano, tecnología al servicio del medioambiente y turismo y economía circular, con especial atención al agua y los recursos hídricos.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha participado en la inauguración de la séptima edición de este foro, organizado bajo el lema 'Paso firme hacia el futuro' por el Grupo Serra en Es Baluard.

En su intervención, la líder del Ejecutivo autonómico ha agradecido que el foro sitúe el recurso hídrico en el centro del debate. "Somos un territorio privilegiado, pero también especialmente vulnerable", ha afirmado.

Prohens ha hecho hincapié en la irregularidad de las precipitaciones, los periodos prolongados de sequía o la presión sobre los acuíferos, que obligan a actuar "con responsabilidad, con planificación y con visión de futuro".

La presidenta ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "tiene muy claro" que la gestión del agua debe ser una prioridad estratégica y debe abordarse desde una visión integral, alejada de planteamientos simplistas, de populismos o de apriorismos, basada en el conocimiento, la innovación y la colaboración entre Administraciones, empresas y sociedad civil.

"Necesitamos garantizar el abastecimiento, mejorar las infraestructuras, reducir pérdidas, impulsar la reutilización de aguas regeneradas, avanzar en la eficiencia y aprovechar todas las oportunidades que nos ofrecen la tecnología y la innovación", ha argumentado.

La presidenta, al mismo tiempo, ha celebrado que prácticamente todos los municipios van mejorando las infraestructuras, reduciendo pérdidas y acometiendo inversiones. Prohens ha subrayado igualmente que Baleares está liderando la estrategia turística de Europa.