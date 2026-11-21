Eivissa acoge la exposición 'La ferida de la llengua. LA_LANGUE' de Nora Ancarola - CAIB

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Espai Tur Costa de Eivissa ha inaugurado este sábado la exposición 'La ferida de la llengua. LA_LANGUE', de la artista Nora Ancarola, comisariada por Jaume Reus y galardonada con el I Premio de Comisariado de la Asociación de Críticos y Comisarios de Arte de las Baleares (Accaib).

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, el premio tiene como objetivo reconocer y apoyar a la tarea de comisarios y críticos de arte, así como impulsar el dinamismo del sector de las artes visuales en el archipiélago.

Después de su presentación en el Centro Cultural La Misericordia de Palma, donde se pudo visitar del 8 de septiembre al 15 de noviembre de 2026, la exposición inicia ahora su itinerancia en Eivissa.

La muestra reúne una selección de obras de la reconocida artista catalanoargentina Nora Ancarola, una creadora con una larga trayectoria en el campo de las artes visuales que presenta por primera vez un proyecto expositivo en Baleares.

Su práctica artística, de carácter multidisciplinario, explora las relaciones entre ficción y realidad y plantea una mirada crítica y reflexiva sobre el presente. En sus proyectos más recientes toma especial importancia el trabajo de mediación y colaboración con artistas, agentes culturales y colectivos diversos.

La exposición aborda la lengua como un espacio de memoria, identidad y conflicto, y reflexiona sobre las heridas simbólicas que atraviesan los procesos migratorios y las experiencias de exilio. La artista plantea la lengua como un territorio vivo, sometido a transformaciones, pérdidas y desplazamientos, pero también como un espacio de resistencia y construcción colectiva.

El proyecto incluye una videoinstalación, una obra en video, varios objetos escultóricos, fotografías y una intervención específica en el patio del Espai con lonas y vinilos que despliegan conceptos, preguntas y titulares vinculados a la lengua y a los movimientos migratorios.