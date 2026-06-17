Eivissa acoge una nueva reunión del grupo de trabajo para conservar la lagartija pitiusa

Lagartija pitiusa - CAIB

EIVISSA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha celebrado en Eivissa la segunda reunión del grupo de trabajo de conservación de la lagartija pitiusa ('Podarcis pityusensis') para reforzar la coordinación institucional, científica y técnica en la protección de esta especie endémica.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha presidido el encuentro por videoconferencia, que ha contado con la participación de personal técnico de las administraciones implicadas, investigadores y representantes de entidades especializadas en conservación de fauna silvestre.

Durante la sesión se han analizado los principales avances en la estrategia de conservación de la especie, con especial atención a los resultados del programa de cría en cautividad llevado a cabo en el Zoo de Barcelona.

Este programa cuenta actualmente con alrededor de 50 ejemplares reproductores procedentes de Eivissa, Formentera y diversos islotes especialmente vulnerables, y constituye una pieza clave en la preservación de la diversidad genética de la lagartija pitiusa.

La directora general ha subrayado que este grupo de trabajo permite consolidar una estrategia compartida entre administraciones, comunidad científica y entidades especializadas, con el objetivo de "garantizar la conservación efectiva de la lagartija pitiusa y su futuro en el medio natural".

"Consolidamos una línea de trabajo estable y coordinada que refuerza la acción del Govern en la protección de la biodiversidad y la preservación de una de las especies más singulares y emblemáticas de nuestro archipiélago", ha indicado.

El grupo de trabajo también ha abordado la ampliación del programa de conservación 'ex situ', con la posible incorporación de nuevas entidades colaboradoras y el inicio de contactos con la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA).

En este marco, ha explicado Torres, se han revisado los criterios de selección de poblaciones prioritarias para su incorporación a los programas de conservación con el objetivo de reforzar la representatividad genética de la especie y garantizar su viabilidad a largo plazo.

Asimismo, se ha avanzado en la definición de protocolos comunes de cría 'ex situ' y de los requisitos técnicos necesarios para la integración de nuevos centros especializados en la red de conservación.

En cuanto a la conservación 'in situ', se ha presentado el primer refugio seguro para la lagartija pitiusa y se ha analizado la planificación de nuevos espacios de este tipo en Eivissa.

Este conjunto de actuaciones permitirá configurar una red de refugios seguros en el territorio, concebida como una herramienta estratégica para reforzar la protección de la especie en su hábitat natural y aumentar su resiliencia ante las principales amenazas.

Además, se ha tratado la situación de la lagartija balear ('Podarcis lilfordi') y las actuaciones de control de ofidios invasores en espacios naturales de Mallorca. El objetivo es proteger las poblaciones de lagartijas autóctonas y reforzar la gestión de especies invasoras.

De igual modo, durante la reunión se ha informado del estado de un proyecto vinculado al programa LIFE, orientado a reforzar las actuaciones de conservación y ampliar el conocimiento científico sobre la lagartija pitiusa.

El encuentro ha concluido con un espacio de trabajo estratégico centrado en la selección de nuevas poblaciones para los programas de conservación 'ex situ' y en la definición del modelo de gestión de los refugios seguros.