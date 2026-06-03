Eivissa presenta el primer refugio destinado a preservar la lagartija pitiusa

El Govern presenta en Eivissa el primer refugio destinado a preservar la lagartija pitiusa - CAIB

EIVISSA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha presentado en Eivissa el primer refugio seguro destinado a la conservación de la lagartija pitiusa ('Podarcis pityusensis'), una nueva herramienta de protección que permitirá mantener poblaciones protegidas frente a la amenaza creciente de las serpientes invasoras.

El acto ha contado con la participación del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, según ha informado la propia Conselleria.

Este primer refugio, ya construido y operativo, se ha instalado en el CIFP Can Marines con la colaboración del Consell Insular d'Eivissa y forma parte de una futura red de recintos seguros que se desplegará en diferentes zonas forestales y agrarias de la isla.

Las instalaciones tienen una superficie de entre 100 y 150 metros cuadrados y se han diseñado específicamente para impedir el acceso de las serpientes invasoras y ofrecer unas condiciones óptimas para la supervivencia de las lagartijas.

Cuentan con vegetación autóctona, estructuras de roca y refugios naturales, disponibilidad de agua y hábitats adecuados para favorecer la presencia de invertebrados, que constituyen su principal fuente de alimentación.

El investigador del Creaf Oriol Lapiedra ha desarrollado el diseño de los refugios, que se ha incorporado al proyecto en el marco del convenio de colaboración entre la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y la Fundación Zoo de Barcelona.

Los refugios constituyen una nueva fase de la estrategia de conservación impulsada conjuntamente por ambas instituciones, tras los buenos resultados obtenidos con el proyecto de cría 'ex situ' de la lagartija pitiusa.

Esta infraestructura permitirá acoger ejemplares procedentes de este programa y de poblaciones especialmente vulnerables de las Pitiusas con el objetivo de crear nuevas poblaciones estables en entornos seguros.

Con el refugio presentado la Conselleria prevé disponer de cuatro refugios seguros en Eivissa: dos en la finca pública de Sa Coma y dos en la finca de experimentación Can Marines, ambas propiedad del Consell Insular.

Durante la visita, el conseller del ramo, Joan Simonet, ha destacado que la lucha contra las serpientes invasoras y la conservación de la lagartija pitiusa son "una prioridad absoluta para el Govern".

"Hace años que reforzamos los recursos destinados a esta tarea y hoy incorporamos una nueva herramienta que nos permite dar un paso más en la protección efectiva de una de las especies más emblemáticas de las Pitiusas", ha señalado.

Simonet ha añadido que "estos refugios seguros son una garantía de futuro para la especie porque permiten crear poblaciones protegidas frente a una amenaza que sigue presente en la isla" y que la obligación del Govern es "actuar con todos los recursos disponibles para preservar una especie que forma parte de la identidad y del patrimonio natural de las Pitiusas".

Por su parte, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha explicado que la conservación de la lagartija pitiusa requiere combinar distintas líneas de trabajo complementarias.

"Las capturas de serpientes invasoras siguen siendo imprescindibles, pero también debemos generar espacios seguros que aseguren la supervivencia y la recuperación de las poblaciones más vulnerables", ha dicho.

Torres ha remarcado que este proyecto es un "buen ejemplo" de cómo la colaboración entre administraciones, centros de investigación e instituciones especializadas permite desarrollar soluciones innovadoras y basadas en el conocimiento científico para afrontar los retos de conservación que tenemos en las Baleares.

Una estrategia integral para proteger la lagartija pitiusa La puesta en marcha de estos refugios se suma a las distintas actuaciones impulsadas por el Govern para proteger la lagartija pitiusa y combatir la expansión de las serpientes invasoras en las Pitiusas.

Durante los últimos años se ha reforzado de forma progresiva el dispositivo de captura de ofidios, que este año cuenta con más trampas, más recursos humanos y una mayor cobertura territorial. Sólo la temporada pasada se superaron las 4.400 capturas de serpientes invasoras en Pitiusas, según ha destacado el Govern.

Paralelamente, el Ejecutivo impulsa, junto con el Zoo de Barcelona y con la colaboración de diferentes instituciones científicas, el proyecto 'ex situ' de conservación de la lagartija pitiusa.

Los resultados obtenidos durante el primer año han superado las expectativas iniciales, con el nacimiento de 32 crías y la ampliación posterior del programa con nuevos ejemplares procedentes de diferentes poblaciones de las Pitiusas.

Los nuevos refugios seguros constituyen ahora una pieza clave de esta estrategia global, ya que permitirán disponer de espacios controlados donde establecer poblaciones protegidas y reforzar la conservación a largo plazo de una especie única y emblemática del patrimonio natural de Baleares.