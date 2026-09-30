Eivissa propone incorporar un sistema de reciprocidad para residentes que se desplacen en vehículo entre islas

El vicepresidente primero del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, en el Parlament balear - CONSELL D'EIVISSA

EIVISSA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, ha expuesto ante el Parlament los resultados de las dos primeras temporadas de aplicación de la Ley 5/2024, para la limitación de vehículos, y ha propuesto incorporar un sistema de reciprocidad para residentes que se desplacen entre Eivissa, Formentera, Mallorca y Menorca.

"En Eivissa, hace tres años que dejamos de debatir para comenzar a actuar", ha señalado Juan durante el debate sobre las futuras regulaciones de Mallorca y Menorca celebrada este miércoles en el Parlament en el marco de Comisión General de Consells Insulars.

Desde el Consell, en un comunicado, han explicado que entre mayo y agosto de 2024 el puerto de Eivissa registró 217.135 movimientos de vehículos en régimen de pasaje frente a los 183.190 registrados en 2026. Por tanto, el descenso ha sido del 15,6 por ciento.

Juan ha señalado que la reducción se intensifica a medida que avanza la temporada, pasando de un 7,5 por ciento en mayo a un 20,1 en agosto. "No estamos trasladando el problema a otros meses, sino que actuamos allá donde teníamos una mayor intensidad de movimientos", ha dicho.

En el caso de los turismos desembarcados, el acumulado entre mayo y agosto ha pasado de 97.438 vehículos en 2024 a 83.688 en 2026, esto es, 13.750 coches menos. La llegada de caravanas y furgonetas se ha reducido un 75 por ciento entre enero y agosto en comparación con el mismo periodo de 2026.

Juan ha remarcado que la limitación se ha acompañado de una inversión de más de 40 millones de euros en reformas de infraestructuras viarias y de la puesta en marcha de un nuevo servicio de transporte público.

Entre abril y agosto de 2026, la red de autobuses registró 4.958.831 viajes, un 26,4 por ciento más que en 2025.

"Limitar sin ofrecer alternativas sería simplemente prohibir. En Eivissa hemos combinado menos entrada de vehículos privados con más transporte público y menos intensidad del tráfico. Menos coches no significa menos movilidad, sino que las personas se desplazan de una manera más ordenada", ha explicado Juan.

El vicepresidente primero ha ofrecido a Mallorca y Menorca la colaboración técnica, administrativa y jurídica del Consell d'Eivissa, pero ha advertido de las resistencias que aparecen cuando una administración pasa del diagnóstico a la acción.

Además, ha criticado que Aena advirtiera por escrito contra la aplicación de los contingentes a los vehículos de alquiler que ocupan los aparcamientos del aeropuerto asegurando que la regulación podría contribuir a saturar la infraestructura. "Resulta irónico que Aena hable de saturación cuando lo que estamos haciendo es limitar los vehículos y reducir la presión que soporta la isla", ha explicado.

El vicepresidente ha afirmado que, si todas las islas avanzan en la misma dirección, deben comenzar a cooperar. "Pedimos reciprocidad, no barra libre. No proponemos eliminar los controles ni los contingentes, sino diferenciar los flujos turísticos que inciden en la movilidad de cada isla de los desplazamientos ordinarios de los residentes de Baleares", ha concluido.