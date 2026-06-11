Ejecutan la demolición de la torre de cas Coronel pese a la reclamación vecinal de preservar su valor patrimonial

Ejecutan la demolición de la torre de cas Coronel - ARCA

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La torre de la villa de cas Coronel, ubicada en el barrio palmesano de La Vileta y que los vecinos habían pedido preservar por su valor patrimonial, ha sido demolida la mañana de este jueves con maquinaria pesada.

Las actuaciones, según ha denunciado la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) en un comunicado, se han llevado a cabo sin cumplir con los pasos previstos en el plan de obras.

La demolición de la torre se ha efectuado con maquinaria pesada y de forma "brutal", provocado la caída de material de forma peligrosa y dificultando la manipulación selectiva de elementos "como es obligado".

El plan de demolición, aportado por ARCA, establecía que se debían desmontar los elementos de forja, puertas, ventanas, marcos, sanitarios, celosías, instalaciones de electricidad y fontanería, aspectos que se habrían incumplido.

El "único objetivo" del incumplimiento del plan de forma "poco ética y peligrosa", ha sostenido la asociación, ha sido "impedir que se atendiera la demanda ciudadana de protección".

ARCA también ha cargado contra el departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca por su "vergonzosa inacción" --pese a que les advirtieron por escrito a finales de mayo-- y contra el Ayuntamiento de Palma por su "insuficiente catálogo, lleno de agujeros" de edificios sujetos a protección patrimonial.

Todo ello demuestra, a su parecer, "una lejanía de las instituciones del sentir de la gente de los barrios que estiman su entorno".