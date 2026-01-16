Emaya elimina cerca de 10.000 grafitis en 2025, lo que supone un 78,6% de incremento desde 2022

El regidor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, presenta el balance de eliminación de grafitis de 2025- EUROPA PRESS

PALMA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Emaya ha eliminado un total de 9.282 grafitis en mobiliario urbano, vía pública y edificios en 2025, lo que supone un 78,6 por ciento de incremento desde el año 2022.

Así lo ha informado el regidor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, en una rueda de prensa en la que ha presentado el balance de eliminación de grafitis de 2025.

"El incremento de más del 78,6 por ciento de grafitis eliminados, llegando a casi 10.000 retirados en todo 2025, superando las cifras de años anteriores, hace ser optimistas y apoya la estrategia de Emaya y el Ayuntamiento de Palma para la eliminación de este atentado contra el patrimonio de la ciudad", según el regidor.

"El Ayuntamiento se comprometió a trabajar sin descanso para eliminar el mayor número de grafitis y los resultados que se desprenden de las operativas que desde Emaya se están llevando a cabo así lo revalidan", ha continuado Bauzá, quien ha incidido en que "el 78,6 por ciento de incremento de grafitis eliminados no responde a un capricho de este equipo de gobierno municipal, sino al esfuerzo que éste está llevando a cabo con la ayuda de los trabajadores de Emaya, que son los que hacen posible estas cifras".