Emaya elimina dos pintadas reivindicativas del centro de Palma por la Diada de Mallorca

Antes y después de uno de los muros del centro de Palma sobre el que han aparecido las pintadas. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Emaya ha borrado dos pintadas reivindicativas del colectivo Arran aparecidas durante la madrugada de este martes en el centro de Palma, en vísperas de la Diada de Mallorca.

Las labores realizadas por los operarios se han iniciado nada más tener conocimiento de los hechos, a primera hora de la mañana, con el objetivo de restaurar el aspecto original de los espacios afectados, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

En ellas se podía leer los lemas 'Als Països Catalans el jovent seguem arran' --en los 'Països Catalans' la juventud siega de raíz-- o 'Fora les forces d'ocupació' --fuera las fuerzas de ocupación--.

"Esta actuación responde al compromiso del Ayuntamiento de Palma de erradicar las pintadas vandálicas en el municipio y de luchar contra este tipo de comportamientos incívicos, que suponen un ataque directo contra el entorno urbano y el patrimonio de la ciudad", han argumentado.

En este sentido, Emaya pondrá los hechos en conocimiento del servicio de Infracciones Generales para la interposición de la correspondiente denuncia. Asimismo, la Policía Local de Palma ha elaborado el correspondiente informe, tras personarse en el lugar una vez alertada de los hechos.

El Ayuntamiento de Palma ha manifestado su "condena" a este tipo de actuaciones y ha recordado que vulneran la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, que prohíbe expresamente la realización de pintadas sobre cualquier elemento del espacio público, tanto en el interior como en el exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos del servicio público, especialmente en zonas protegidas.

Estas conductas han especificado que pueden ser consideradas infracciones muy graves, por lo que estarían sancionadas con multas de hasta 3.000 euros.