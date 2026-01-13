Emaya elimina un grafiti en la plaza Santo Domingo de la Calzada de Palma

Grafiti eliminado de la plaza Santo Domingo de la Calzada de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Emaya ha procedido a eliminar una pintada vandálica que había aparecido estos días en un punto de la plaza Santo Domingo de la Calzada de Palma.

Este emplazamiento del barrio de es Jonquet ha sido objeto de una amplia reforma dentro del Plan de reordenación del paseo Marítimo, coordinada por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

"La ágil e inmediata actuación de los operarios de Emaya ha permitido que el grafiti, que resultaba extraordinariamente visible desde diferentes localizaciones del paseo, haya sido erradicado y, en consecuencia, la fachada haya podido recuperar su aspecto habitual", han resaltado.

Desde la empresa municipal, se ha indicado que las grandes dimensiones del grafiti, unido a su situación en un punto elevado, hacía aconsejable intervenir "rápidamente" para evitar que este lugar se consolidase como "zona de referencia para nuevas pintadas".

Cabe recordar que la plaza de Santo Domingo de la Calzada ha sido uno de los últimos espacios que ha acogido las obras de reforma del paseo Marítimo de Palma, que en este caso han contemplado la renovación de los accesos peatonales al barrio de es Jonquet, además de la urbanización y el ajardinamiento de la superficie, entre otras actuaciones.

El proyecto firmado por el arquitecto Elías Torres ha priorizado la estética del conjunto, al cubrir gran parte del hormigón del talud con dos grandes triángulos de piedra.

Dentro de las actuaciones previstas en esta reforma, la plaza ha acogido también la instalación de un parque infantil y la restauración del monumento dedicado a Santo Domingo de la Calzada, que cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

Precisamente, el Ayuntamiento de Palma contribuirá a la financiación de esta última intervención, que dispondrá también de partidas provenientes de los fondos europeos.