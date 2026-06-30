Emaya finaliza la limpieza del cauce del torrente de sa Riera

Torrente de Sa Riera a 30 de junio de 2026 tras las tareas de limpieza - CORT

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha concluido los trabajos de limpieza integral y acondicionamiento en el cauce del torrente de sa Riera, una intervención que se ha desarrollado en el tramo comprendido entre la planta potabilizadora de Son Tugores y la desembocadura del Paseo Marítimo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, los operarios han retirado los lodos, sedimentos y residuos acumulados a lo largo del año, completando también las tareas de desbroce y la revisión de los elementos hidráulicos del lecho.

La interrupción temporal del suministro de agua de la planta de Son Tugores ha permitido trabajar sobre el cauce seco, lo que ha facilitado una intervención más profunda y eficiente en toda la infraestructura.

De esta manera, Cort ha destacado que el agua vuelve a circular sobre un lecho limpio, con una apariencia transparente y tonalidades turquesas, un efecto visual que se mantiene durante varios días ante la ausencia de sedimentos en el fondo.

Las actuaciones anuales mejoran la integración paisajística y ambiental del torrente dentro de la ciudad, por lo que el Ayuntamiento de Palma y Emaya han agradecido la paciencia, comprensión y colaboración de toda la ciudadanía ante las molestias puntuales causadas por los ruidos y el uso de maquinaria pesada durante las obras.