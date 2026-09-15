Emaya inicia este miércoles la pavimentación de diferentes calles de es Molinar y Portixol

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emaya iniciará este miércoles los trabajos de pavimentación de diversas calles de los barrios de es Molinar y es Portixol, una vez finalizada la construcción de las nuevas redes de agua potable y las actuaciones de renovación de la red de distribución y saneamiento en esta área territorial.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la previsión es que los trabajos de pavimentación finalicen el 1 de octubre, mientras que la inversión presupuestada suma la cantidad de 1,63 millones de euros.

Las obras que Emaya ha realizado han contemplado la construcción de una nueva arteria de agua potable que discurre entre el club náutico del Portixol y el Torrent Gros, donde se conecta con la arteria existente del barrio de Nou Llevant. Esta nueva infraestructura permitirá prestar servicio a los barrios de Portixol y es Molinar.

Asimismo, Emaya ha llevado a cabo la renovación de parte de las redes de distribución de agua potable y de saneamiento de la zona. Una vez finalizada la construcción de estas redes, la empresa pública completará la restitución de los pavimentos de las calles afectadas.

Las vías incluidas en esta fase son Llorenç Campins, Joan Nicolau i Barceló, Son Fleixes, Manuel Bordoy, Sant Tomàs Aquino, Aurora Picornell, Cortecera, Timó, Ventada y Santueri.

Posteriormente, los trabajos continuarán con la renovación de la red de agua potable y de una parte de la red de saneamiento de la carretera de Llucmajor, además de otras actuaciones puntuales de renovación de redes situadas en el entorno.

Durante el horario laboral, y mientras se estén ejecutando las actuaciones de pavimentación, únicamente se permitirá el acceso a los vecinos y el paso se coordinará en función del desarrollo de los trabajos.