Emaya limpia 19,4 toneladas de residuos en una intervención desarrollada en ocho barrios

Una de las calles tras las tareas de limpieza. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha retirado 19,7 toneladas de residuos en el transcurso de una nueva intervención integral del programa 'Palma a Punt', con la habilitación, durante diez días, de un dispositivo especial de limpieza en Arxiduc, Plaza de Toros, Son Oliva, s'Olivera, Amanecer, Cas Capiscol, Camp Redó y Bons Aires.

El Ayuntamiento de Palma ha señalado este martes en un comunicado que la actuación ha concentrado diferentes servicios de limpieza en las mismas zonas y de forma coordinada para ofrecer una intervención más completa en calles y espacios públicos.

El operativa se ha organizado en turno de mañana y de tarde y ha permitido incidir de manera simultánea sobre distintos elementos del entorno urbano. Entre las actuaciones ha destacado el baldeo de casi 427.000 metros cuadrados de calles, además de la limpieza de 1.415 papeleras y 1.076 contenedores. También se han eliminado 25 grafitis y se han desbrozado 23.683 metros lineales de hierba situada en aceras y bordillos.

El dispositivo ha combinado trabajos de baldeo y soplado de calles con la retirada de enseres y residuos abandonados, la limpieza interna y externa de papeleras y contenedores, y actuaciones de mantenimiento en espacios públicos.

La intervención se ha desarrollado de forma rotatoria en los ocho barrios que han integrado la nueva actuación. En conjunto, este sector suma más de 30.000 viviendas y 71.400 habitantes en una superficie de cuatro kilómetros cuadrados.

El plan 'Palma a Punt' concentra diferentes equipos y medios de limpieza en una misma barriada para realizar una actuación integral, combinando servicios especializados según las necesidades detectadas.