Emaya refuerza la planificación del servicio de limpieza en sa Teulera. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Emaya ha revisado y reforzado la planificación del servicio de limpieza en la zona de sa Teulera para adaptar las tareas de mantenimiento a las necesidades del barrio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la empresa ha mantenido el servicio ordinario de limpieza programado y realiza una revisión continua de los trabajos para mejorar y ampliar su calidad, como también hace en otros espacios de la ciudad.

En concreto, en las zonas pavimentadas se han alternado los trabajos de una barredora ligera con la actuación de un operario equipado con un soplete, mientras que en las áreas peatonales se lleva a cabo el barrido manual. Asimismo, las papeleras se han vaciado de lunes a sábado.

Por otra parte, Emaya ha recordado a la ciudadanía la importancia de hacer un uso correcto de los contenedores y de respetar los horarios establecidos para la retirada de muebles y enseres depositados en la vía pública, con el fin de contribuir al mantenimiento de la limpieza en la zona.