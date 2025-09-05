Las embarcaciones de Sicilia y Túnez se unirán a la Global Sumud Flotilla el 7 de septiembre por el retraso inicial

MENORCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Global Sumud Flotilla ha apuntado que los barcos que se tendrían que unir a la expedición desde Sicilia y Túnez lo harán el 7 de septiembre, a causa del retraso sufrido en la salida de Barcelona por una tormenta.

La mayoría de barcos de la flotilla partió de Menorca y este viernes se encuentra en ruta hacia Túnez, mientras que las embarcaciones adicionales se preparan para reincorporarse a la flota, después de que algunas de ellas tuvieran que ser reparadas.

En un comunicado, los organizadores de la protesta han subrayado que se están implementando los controles de seguridad y protocolos operativos reforzados mientras la flotilla se prepara para la siguiente etapa de su viaje.

La flotilla ha indicado que cuenta con un respaldo mundial "sin precedentes" de sindicatos, gobiernos y organizaciones internacionales. En esta línea, han destacado que una carta conjunta firmada por cargos electos actuales y anteriores --incluidos parlamentarios, senadores y alcaldes-- solicita la creación de un corredor humanitario hacia Gaza, la protección plena de la misión civil y una acción internacional inmediata para defender el derecho humanitario.

Además, han hecho hincapié en las afirmaciones de Francesca Albanese, relatora especial sobre los Territorios Palestinos Ocupados, quien dijo recientemente que la misión de la flotilla "cumple plenamente con el derecho internacional"

Desde la Global Sumud Flotilla han hecho un llamamiento a la comunidad internacional, a los organismos de la Naciones Unidas y a los gobiernos para garantizar un paso seguro para los barcos, proteger a todos los participantes de la detención ilegal y la intimidación y defender el derecho al acceso marítimo humanitario a Gaza

También han exigido el fin del "asedio ilegal" de Israel y el genocidio continuo del pueblo de palestina y el apoyo a la transparencia alentando a los medios de comunicación y observadores independientes a acompañar la misión

La Global Sumud Flotilla ha apuntando que no está financiada por corporaciones, gobiernos ni partidos políticos, puesto que es "autónoma" y se sustenta gracias a "miles de personas comunes comprometidas con el fin del bloqueo y el genocidio del pueblo palestino".

"Esta misión ha sido posible gracias a las donaciones de familias, comunidades e individuos de todo el mundo que se niegan a cruzarse de brazos ante la injusticia", han dicho.

En ese sentido, han alegado que se trata de una coalición que reúne a organizaciones de base, médicos, trabajadores humanitarios, activistas, abogados, artistas y ciudadanos comunes unidos por una convicción común, como es que los palestinos "merecen vivir con dignidad, libertad y humanidad".

"Juntos, se encarna una conciencia global en acción al avanzar unidos hacia Gaza para romper el asedio, entregar ayuda vital y trabajar juntos como civiles para lograr lo que los gobiernos y las instituciones internacionales no han logrado hacer", han concluido.