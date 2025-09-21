Emergencias activa el IG1 en Mallorca y Menorca y el IG0 en Ibiza y Formentera por lluvias y tormentas

Archivo - Dos personas con paraguas para cubrirse de la fuerte lluvia en el Paseo del Borne de Palma. Recurso. - EUROPA PRESS - Archivo

En Ibiza y Formentera se activa además el IG0 por fenómenos costeros

PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado el Índice de Gravedad 1 (IG1) del Plan Meteobal en Mallorca y Menorca y el IG0 en Ibiza y Formentera ante la previsión de lluvias y tormentas. Además, en Pitiusas se ha activado el IG0 por fenómenos costeros.

En un mensaje en 'X', Emergencias ha informado de la activación de las alertas por meteorología adversa en las Islas que responden a los avisos naranjas establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para últimas horas de la noche de este domingo y las primeras del lunes en Mallorca y Menorca y a los avisos amarillos establecidos también por Aemet para este lunes en Ibiza y Formentera.

En el norte y nordeste de Mallorca y en la Serra de Tramuntana, Aemet ha activado aviso naranja a partir de las 22.00 horas y hasta las 07.59 horas, ante previsión de acumulaciones de precipitaciones de hasta 40 l/m2, y de tormentas, con posibilidad de rachas muy fuertes de viento, de 70 a 90 km/h y sin descartar granizo.

También en Menorca se esperan acumulaciones de precipitaciones de hasta 40 l/m2, y de tormentas, con posibilidad de rachas muy fuertes de viento, de 70 a 90 km/h y sin descartar granizo, entre las 22.00 horas del domingo y las 07.59 horas del lunes.

Mientras, en Ibiza y Formentera se activarán desde la medianoche avisos amarillo ante la previsión de precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 20 l/m2 y de tormentas con posibilidad de rachas muy fuertes de viento, 70 a 90 km/h, y sin descartar granizo. Además, Aemet advierte que se espera temporal marítimo en Pitiusas, con viento del norte de 40 a 50 km/h y olas de hasta dos metros.