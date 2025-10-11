Archivo - Dos personas con paraguas para cubrirse de la fuerte lluvia en el Paseo del Borne de Palma. Recurso. Archivo.- EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 ha ampliado la alerta naranja por riesgo importante de lluvias y tormentas a toda Baleares.

Así lo han informado desde el 112 en la red social 'X', y, también, tras reunirse el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal, desde la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern.

En concreto, la alerta naranja (IG-1 del Plan Meteobal) se extiende a toda Baleares desde las 13.00 horas, tras que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado el aviso naranja por lluvias en Menorca, donde en las últimas horas se han producido lluvias intensas, con registros destacados como, por ejemplo, 17 l/m2 en diez minutos en Cala Galdana, y lo mantenga en Ibiza y Formentera, además de en el Llevant y en el norte y nordeste de Mallorca.

En todas estas zonas, se prevé que puedan registrarse acumulados de precipitación de hasta 40 l/m2 en una hora, así como de hasta 100 l/m2 en un periodo de tres o cuatro horas.

La Aemet prevé no obstante que el paso de la dana Alice vaya perdiendo fuerza durante las próximas horas. Por eso, a las 15.00 horas de este sábado finaliza el aviso naranja por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera, y pasa a ser amarillo hasta las 08.00 horas del domingo. El aviso naranja por lluvias y tormentas activo en el Llevant, norte y nordeste de Mallorca y Menorca se mantendrá hasta las 20.00 horas del sábado. En ese momento pasará a ser aviso amarillo en ambas islas hasta las 18.00 horas del domingo.

Ante esto, desde el Servicio de Emergencias han recordado que recomiendan limitar los traslados innecesarios y evitar las actividades deportivas y sociales.

Además, han vuelto a pedir precaución en las próximas horas, y que se sigan los consejos de protección frente a la dana y se llame al 112 en caso de sufrir una emergencia.

MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL AVISO NARANJA DE LA AEMET ESTE SÁBADO

En cuanto a los municipios afectados por el aviso naranja por riesgo importante de lluvias de la Aemet este sábado, y que en Mallorca se mantendrá hasta las 20.00 horas, son Ses Salines, Santanyí, Felanitx, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Capdepera, Artà, Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, Alcúdia y Pollença.

En Menorca, donde la alerta también se mantendrá hasta las 20.00 horas, son Maó, Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Fornells, Alaior, Es Castell y Sant Lluís.

Por su parte, en Ibiza, donde la alerta naranja por lluvias de la Aemet ha finalizado a las 15.00 horas, los municipios afectados han sido Ibiza, Santa Eulària des Riu, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja y Sant Josep de sa Talaia.

En Formentera, el aviso naranja de la Aemet por riesgo importante de lluvias también ha finalizado a las 15.00 horas.

CONSEJOS BÁSICOS ANTE EL RIESGO DERIVADO DE LAS LLUVIAS Y TORMENTAS

Ante el riesgo derivado de las lluvias y tormentas, desde la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern han recomendado que en el hogar se aseguren puertas y ventanas; se permanezca en las zonas altas de la casa; se retire del exterior todo lo que pueda ser arrastrado por el agua; se trasladen medicamentos, documentos, objetos de valor, así como alimentos y agua potable, a zonas elevadas de la casa. También los productos peligrosos; se eviten sótanos y garajes; y si el agua ya ha entrado en casa, se desconecte el interruptor general de electricidad.

Además, han compartido medidas para el exterior: en el campo, alejarse de torrentes y zonas inundables; en zonas urbanas, buscar refugio en un edificio; y en todo caso no caminar por zonas con agua en movimiento, ya que a mayor velocidad del agua, mayor peligro.

También, para la carretera, desde la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern han recomendado evitar los desplazamientos en coche si no es estrictamente necesario; si se debe de circular, moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y utilizar autopistas, autovías y carreteras principales; en caso de baja visibilidad, detener el vehículo y señalizar la posición; no entrar en zonas inundables aunque parezca que hay poca agua, ya que, con poca altura, los coches flotan y pueden ser arrastrados fácilmente; si el coche empieza a flotar y es arrastrado, salir del vehículo inmediatamente --si no se puede por la puerta, utilizar la ventana--; abandonar el vehículo y dirigirse a zonas más altas si se queda inmovilizado por el agua o si el nivel del agua alcanza el eje del coche; llevar el móvil cargado y suficiente combustible en el vehículo; y no estacionar en puentes, aceras o desembocaduras.

La Dirección General de Emergencias e Interior ha reiterado finalmente que, en caso de sufrir una emergencia, hay que llamar al 112 y seguir los canales oficiales de información.