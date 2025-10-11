La dana Alice deja más de 880 usuarios afectados por averías eléctricas en Baleares

Archivo - Recursos Electricidad. Tendido Eléctrico - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Alice ha dejado a un total de 883 usuarios afectados por averías eléctricas en Baleares, según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 a través de un mensaje publicado la red social 'X'.

Por islas, en Formentera hay 576 usuarios afectados, después de que un relámpago haya cortado una línea eléctrica.

Mientras, en Menorca se han contabilizado 272 usuarios afectados, la mayoría en Ciutadella (231) y el resto (31), en Es Castell.

En Ibiza, hay 27 usuarios afectados por averías eléctricas, de los cuales ocho en Santa Eulària, 18 en Sant Josep y uno en Sant Joan.

Finalmente, en Mallorca hay ocho usuarios afectados, todos en Palma.