Emergencias da por cerrado el episodio de mal tiempo, que ha registrado 70 incidentes en Baleares

Archivo - Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza, Islas Baleares (España). Las fuertes lluvias registradas este martes de madrugada han provocado cortes en puntos de la carretera del aeropuerto de Ibiza debido a la acumulación de agua, ten - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias ha dado por cerrado el episodio de mal tiempo que afectaba a Baleares desde el miércoles, con un total de 70 incidentes registrados, ninguno de ellos de gravedad.

Así lo ha informado este viernes en un comunicado, en el que traslada también que se ha rebajado el nivel de alerta de protección civil por meteorología adversa dado que los pronósticos de la Aemet apuntan a que el mal tiempo afronta "su tramo final con baja intensidad".

La alerta, que todavía estaba activada en nivel naranja por lluvias y tormentas en Mallorca, Eivissa y Formentera, se ha rebajado al nivel amarillo y todo apunta a que podrá "desactivarse" a última hora del día de este viernes.

El episodio, que comenzó el miércoles con una primera previsión de lluvias intensas hacia el mediodía, ha dejado un total de 70 incidentes registrados y gestionados desde el Centro de Coordinación de Emergencias en 48 horas, desde las 13.00 horas del miércoles hasta la misma hora del viernes. La mayoría se han producido en Mallorca (54), 13 en Eivissa, dos en Formentera y uno en Menorca.

Los casos más recurrentes han sido la caída de árboles, los obstáculos, los líquidos en la calzada y las inundaciones, ya sea en la vía pública o en edificios y establecimientos.

Los Bomberos de Mallorca han tenido que rescatar a una mujer que había quedado atrapada en su vehículo debido a la entrada de agua, en Felanitx, este jueves por la tarde.

Asimismo, en la salida de Felanitx hacia el polígono de Son Negre, los bomberos auxiliaron a varios conductores que habían quedado atrapados en una zona con acumulación de agua. Ambos incidentes se cerraron "sin daños personales". También consta un pequeño incendio forestal durante la tarde del miércoles que podría haberse producido, apunta Emergencias, por el impacto de un rayo.

Durante este episodio, marcado por precipitaciones intensas, se han llegado a registrar cantidades acumuladas de lluvia importantes en las Pitiusas y en Mallorca, sobre todo durante la madrugada del miércoles al jueves, pero también durante la jornada de ayer en zonas puntuales, como Felanitx, donde durante la tarde se llegaron a acumular 60 litros en "pocas horas".

El episodio también ha sido intenso en Eivissa y Formentera, donde el jueves al mediodía un frente con una elevada carga eléctrica, agua y viento se acercaba con fuerza hacia las Pitiusas. Esta situación llevó a Emergencias a tomar la decisión de enviar un mensaje preventivo a través del sistema Es-Alert, así como, en coordinación con las autoridades educativas, adelantar la recogida del alumnado de los centros educativos de estas dos islas.