IBIZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern balear mantiene activada la alerta naranja (Índice de Gravedad 1) del Plan Especial ante fenómenos meteorológicos adversos (Meteobal) en las islas de Ibiza y Formentera y la alerta amarilla en la isla de Mallorca, mientras que queda desactivada la alerta en la isla de Menorca.

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha presidido el Comité Técnico Asesor que se ha reunido este martes para coordinar las posibles actuaciones de los distintos servicios de seguridad y emergencias.

Según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la probabilidad de lluvias intensas en Ibiza sigue siendo elevada y por eso se mantiene la alerta al nivel naranja. La previsión por la isla de Mallorca es más favorable y por este motivo se ha decidido bajar un nivel la alerta.

Esta noche ha tenido capítulos de intensa lluvia, especialmente en Ibiza con acumulados de entre 50 y 60 litros por metro cuadrado y con algún registro puntual que ha alcanzado los 105 litros por metro cuadrado.

El balance de incidentes en estos momentos es de 108 (86 en Ibiza, 21 Mallorca y 1 en Menorca). Los municipios más afectados han sido Ibiza (53), San José (21), Santa Eulalia (9), Selva (7), Inca (3), Santa Margalida (2), Palma (2) y con menor incidencia: Lloret (1), Muro (1), Manacor (1) y Alcúdia (1).

En cuanto a la tipología de incidentes, la mayoría de avisos han estado relacionados con inundaciones de bajos y de la vía pública (56), desprendimientos de elementos urbanos (4), incendios agrícolas (2), caída de árboles (5), desprendimientos de rocas (1) y acumulación de agua en la calzada (1).

A pesar de continuar en estado de alerta, la Dirección General de Emergencias informa de que la situación está siendo supervisada de forma constante y que todos los equipos y servicios de emergencia se mantienen preparados para actuar de forma inmediata en caso necesario.

Asimismo, se pide a los ciudadanos mantener la precaución, seguir los consejos de autoprotección y las indicaciones de Protección Civil para evitar riesgos innecesarios y evitar desplazamientos por carretera. En caso de tener que circular por carretera durante las próximas horas, se recomienda actuar con máxima prudencia y precaución.

Ante el riesgo derivado de las lluvias y tormentas, Emergencias recomienda seguir consejos básicos, como asegurar puertas y ventanas, quedarse en zonas zonas altas de la casa o retirar del exterior todo lo que pueda ser arrastrado por el agua.

Además, en el exterior, aconseja alejarse de los torrentes y zonas inundables y no caminar por zonas con agua en movimiento.