La Dirección General de Emergencias ha convocado el Comité Técnico Asesor para actualizar la previsión ante las lluvias y tormentas previstas en las próximas horas - CAIB

También mantiene activada la alerta amarilla en Pitiusas por lluvias y fenómenos costeros

PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emergencias mantiene activada la alerta naranja por lluvias, tormentas y fuertes vientos en Mallorca y Menorca y la alerta amarilla por lluvias y fenómenos costeros en Pitiusas.

En una nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha informado que la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha convocado esta tarde al Comité Técnico Asesor con motivo de la activación de las diversas alertas por meteorología adversa durante la jornada de este domingo.

En concreto, permanecen activas tres alertas del Plan Especial frente a Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteobal): la alerta naranja (Índice de Gravedad 1 / IG-1) del Plan Meteobal por lluvias y tormentas en Mallorca y Menorca; la alerta amarilla (IG-0) del Plan por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera, y la alerta amarilla (IG-0) del Plan por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera.

Durante la reunión del Comité Técnico Asesor se han analizado las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indican que la situación de inestabilidad llegará al archipiélago durante las horas centrales de esta madrugada. En concreto, se prevé que las islas más afectadas sean Menorca y Mallorca, especialmente la zona Nordeste, con precipitaciones de hasta 40 l/m2 acompañadas de aparato eléctrico y con vientos que pueden alcanzar intensidades de entre 90 y 100 km/h. En Ibiza y Formentera se esperan algunas lluvias y tormentas de menor intensidad. También se prevé un descenso significativo de las temperaturas, que oscilarán entre los 24 y 26 grados de máxima durante la jornada de este lunes.

La previsión es que las precipitaciones sean intensas en puntos concretos pero de corta duración. Esta inestabilidad se mantendrá durante las próximas horas de la madrugada y la tendencia es que este lunes por la mañana la situación mejore y las lluvias y el viento desaparezcan.

La Dirección General de Emergencias ha recordado que la situación se monitoriza de manera continua y que todos los recursos de emergencia permanecen en alerta para dar respuesta inmediata a cualquier situación de riesgo.

El mensaje que ha querido trasladar a la población es de tranquilidad y precaución, sobre todo para aquellas personas que tengan que desplazarse por carretera esta noche. También se ha recomendado seguir la información oficial, extremar las medidas de autoprotección y evitar situaciones de riesgo innecesarias.

Ante la posibilidad de que se produzcan incidentes en las próximas horas como consecuencia de las lluvias y del viento, la Dirección General de Emergencias e Interior ha recordado asimismo a la ciudadanía extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera: circular preferentemente por autopistas, autovías y carreteras principales; moderar la velocidad e incrementar la distancia de seguridad; no detenerse sobre un puente; no entrar en zonas inundadas; evitar pasos inferiores y túneles; si el coche empieza a flotar y es arrastrado, salir de inmediato; y abandonar el vehículo y dirigirse a zonas más altas en caso de que quede inmovilizado por el agua o el nivel de ésta llegue al eje.

También se ha aconsejado no atravesar zonas con acumulación de agua, ni torrentes a pie ni en vehículo; no estacionar en puentes, aceras o desembocaduras; no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados; y evitar actividades al aire libre y en la montaña. Por otra parte, la Dirección General de Emergencias e Interior ha pedido especial atención en el hogar, adoptando medidas para impedir la entrada de agua en las casas; retirar del exterior todo lo que pueda ser arrastrado; desconectar los aparatos eléctricos; no refugiarse en sótanos ni garajes; y permanecer en las zonas altas de la vivienda.

Finalmente, la Dirección General de Emergencias e Interior ha recordado que para cualquier emergencia hay que llamar al teléfono 112.