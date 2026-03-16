Emergencias mantiene la alerta naranja en Menorca por fenómenos costeros

Archivo - Oleaje durante un temporal en una cala.
Archivo - Oleaje durante un temporal en una cala. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: lunes, 16 marzo 2026 13:21
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PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias mantiene activa en Menorca la alerta naranja (IG-1 del Pla Meteobal) por fenómenos costeros y la amarilla (IG-0 del Pla Meteobal) por fuertes vientos.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene hasta las 18.00 horas el aviso naranja --momento en que pasará a amarilla-- por mala en Menorca por olas de cuatro a cinco metros con ola máxima de ocho metros.

Hasta las 15.00 horas, igualmente, se mantiene activo el aviso amarillo por fuertes vientos del norte, por rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

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