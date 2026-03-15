La Aemet eleva a rojo el aviso por fenómenos costeros en Menorca

Archivo - Vista del oleaje. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso rojo --es naranja desde las 09.00 horas-- por fenómenos costeros en Menorca a partir de las 13.00 horas.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, el aviso pasará a naranja a las 19.00 horas y se espera viento del norte de 60 a 80 km/h (fuerza 8 a 9) y olas de 7 metros especialmente en la mitad norte. La ola máxima puede alcanzar los 14 metros.

También en Menorca estará activo durante todo el día el aviso naranja por viento del norte con rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

En Mallorca también hay activos avisos naranja por fenómenos costeros y amarillo por vientos con rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

En Ibiza y Formentera hay activo aviso amarillo por fenómenos costeros.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias mantiene activa la alerta naranja por fenómenos costeros (IG-1 del Plan Meteobal) en Mallorca y Menorca.

Igualmente, según han informado en redes sociales, la alerta por vientos es naranja (IG-1 del Plan Meteobal) en Menorca.

El IG1 se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno adverso con probabilidad elevada de riesgo para personas y bienes y se declarará en aquella situación en la que se producido un fenómeno adverso en zonas localizadas, la atención de la cual puede quedar asegurada con los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas pero con seguimiento supramunicipal. Este nivel de alerta contempla una prealerta de movilización de medios.