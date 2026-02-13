Emergencias pide precaución este fin de semana ante la previsión de fuertes vientos

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias 112 de Baleares ha pedido precaución a la población ante la previsión de fuertes vientos y fenómenos costeros para este fin de semana.

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal se ha reunido este viernes para valorar la situación y las decisiones a adoptar ante la previsión meteorológica, según ha informado el Govern.

Así, se ha elevado la alerta de protección civil al nivel naranja (IG-0 del Plan Meteobal) por fuertes vientos y fenómenos costeros en todas las Islas.

La alerta responde a los avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un sábado y domingo ventosos en todas las islas, especialmente en Eivissa, Formentera y Menorca. Estos vientos irán acompañados de fenómenos costeros.

Se prevé que el paso de la borrasca 'Oriana' comience durante la madrugada del viernes al sábado en Eivissa y Formentera y se extienda con el paso de las horas hacia Mallorca y Menorca.

En Eivissa se espera que los vientos más intensos se produzcan durante la noche y la madrugada del viernes al sábado, así como durante la noche del sábado.

Igualmente, en Menorca, la mayor intensidad del viento se producirá a partir del mediodía del sábado hasta la mañana del domingo. No obstante, desde la Aemet se apunta a una situación inestable y variable.

Ante este escenario, desde Emergencias se pide precaución a la población y se insta a los municipios de Baleares a adoptar las medidas oportunas para evitar cualquier tipo de riesgo.

En cuanto a las distintas actividades y actos sociales previstos para este fin de semana, como los desfiles de carnaval, se recomienda informarse sobre posibles modificaciones o cancelaciones a través de los canales oficiales de comunicación de las entidades organizadoras.

Para hacer frente a los incidentes que puedan generarse por meteorología adversa durante las próximas horas, ya están prevenidos los distintos cuerpos de emergencias, como Bomberos de Palma, Bomberos de Mallorca, Bomberos de Eivissa, Bomberos de Formentera, Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), así como las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil.

RECOMENDACIONES DE EMERGENCIAS

Ante la previsión de fuertes vientos, el 112 recomienda revisar la vivienda para comprobar que no haya cornisas, balcones o fachadas en mal estado que puedan provocar desprendimientos o derrumbes, así como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan provocar la rotura o caída de cristales.

También aconsejan asegurar elementos como toldos, persianas y antenas, y retirar macetas, jaulas y cualquier objeto que pueda caer a la vía pública.

En el campo, se pide a la población no salir si no es necesario, alejarse de casas viejas o en mal estado, así como evitar muros de piedra y vallas publicitarias.

También recuerda que los árboles suponen un riesgo de caída o rotura de grandes ramas y, por ello, se aconseja no transitar por parques o avenidas arboladas ni pasar por debajo de andamios o edificios en construcción. Los postes eléctricos y las torres de alta tensión son muy peligrosos.

En la carretera, piden evitar circular si es posible, utilizar preferentemente el transporte público, reducir la velocidad y adaptarla a las condiciones de seguridad, ya que una racha de viento puede desviar la trayectoria.

Las motocicletas y los vehículos de grandes dimensiones, que ofrecen una mayor superficie de contacto con el viento, corren riesgo de volcar con vientos transversales.

Asimismo, en zonas marítimas recomiendan proteger la vivienda ante una posible entrada de agua del mar, no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados, recordando que la fuerza del agua puede arrastrar a las personas.

También se solicita evitar la práctica de cualquier tipo de deporte náutico y asegurar el amarre de las embarcaciones en un lugar protegido.