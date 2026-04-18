Emergencias recibe el Premio al Mérito Ciudadano del Consell d'Eivissa por la labor en las danas. - CAIB

EIVISSA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha recogido el Premio al Mérito Ciudadano del Consell d'Eivissa en representación de todos los cuerpos de emergencias y seguridad que participaron en las danas del pasado año en la isla.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, el Consell ha reconocido y pone en valor la labor desarrollada por los diferentes servicios de emergencia durante aquellos días en los que la isla quedó gravemente afectada por intensas lluvias que provocaron graves inundaciones y pusieron en riesgo, incluso, diversos servicios esenciales e infraestructuras críticas.

Desde el Consell han destacado "el alto nivel de compromiso, profesionalidad y vocación de servicio público" mostrado por los Bomberos, la Policía Local de los municipios afectados, los voluntarios de Protección Civil, la Guardia Civil, la Policía Nacional, así como también la Unidad Militar de Emergencias (UME).

También se ha recordado la buena coordinación entre todos los agentes implicados en un operativo de emergencias que fue dirigido y planificado por la Dirección General de Emergencias e Interior, que estableció en sa Coma el puesto de mando avanzado hasta donde se desplazó el director general de Emergencias junto con mandos, técnicos y agentes.