Empiezan las obras de la nueva oficina de atención al usuario de la estación Intermodal de Palma

Futura oficina de atención al usuario de la Intermodal - CAIB

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Mallorca ha iniciado este lunes las obras de la nueva oficina de atención al usuario de la estación Intermodal de Palma, una actuación enmarcada dentro del proyecto de mejora integral de la estación.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, esta actuación permitirá transformar la actual oficina de atención al usuario en un espacio más amplio, cómodo y funcional, con mostradores adaptados a diferentes alturas y zonas de espera mejoradas, para ofrecer una atención más próxima, rápida y accesible a los usuarios del transporte público. Las obras se ejecutarán durante los próximos meses y está previsto que el espacio esté terminado finalizado el verano.

Con estas mejoras, el Govern quiere garantizar una estación accesible, así como modernizar espacios de uso cotidiano para mejorar el confort, la seguridad y la estética. La mejora incluye actuaciones ya finalizadas, como la renovación de las escaleras mecánicas, las nuevas pantallas informativas y la instalación de los ventiladores en las dársenas de bus, y se trabaja en la nueva oficina de atención al usuario, los nuevos baños y la nueva señalización de un nuevo espacio de aparcamiento de bicicletas.

Para mantener la operatividad de la estación durante las obras, los trabajos se están realizando en diferentes fases. La Conselleria ha pedido disculpas por las posibles molestias que las actuaciones puedan ocasionar y ha agradecido la comprensión y colaboración por parte de los usuarios.

En los últimos años, la estación ha experimentado un aumento significativo de pasajeros, que ha pasado de 5,8 millones en 2019 a 16,5 millones en 2025.