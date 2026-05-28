Los empleados públicos de Baleares cobran en la nómina de mayo la subida salarial del 1,5%

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PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Baleares y del resto de entes integrantes del sector público autonómico cobran en la nómina de este mes de mayo la subida salarial del 1,5% aprobada por el Consell de Govern el pasado 8 de mayo.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en una nota de prensa, el incremento retributivo tiene efectos económicos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, por lo que la nómina de mayo incluye los atrasos de los primeros meses del año.

La subida se aplica sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 y beneficia al conjunto del personal de la Administración autonómica y de los entes del sector público instrumental.

La Conselleria ha destacado que este incremento se suma a las diferentes medidas impulsadas por el Govern durante el último año para mejorar las condiciones económicas y laborales de los empleados públicos, entre ellas el incremento salarial del 2,5 por ciento correspondiente a 2025, el complemento de insularidad y el abono de los atrasos derivados del retorno de las cantidades congeladas durante la legislatura anterior.