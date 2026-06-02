Empresa y comité del personal que atiende a personas con movilidad reducida en Son Sant Joan se reunirán este miércoles

Archivo - Servicio de atención a las personas con movilidad reducida (PMR). - AENA - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de los trabajadores que asisten a las personas con movilidad reducida (PMR) en el aeropuerto de Palma y la empresa concesionaria han concertado una reunión para este miércoles, a las 10.30 horas por vía telemática.

Este encuentro se ha concertado para retomar las negociaciones y resolver el conflicto laboral que existe actualmente, tras ocho jornadas de huelga con un seguimiento de entre el 80 y el 90 por ciento, según han comunicado los representantes de los trabajadores a Europa Press.

Los trabajadores denuncian meses de incumplimientos, improvisación constante y una organización del trabajo basada en la presión diaria sobre la plantilla.

Uno de los principales motivos de esta convocatoria, según han explicado, es el incumplimiento del acuerdo de desconvocatoria de huelga firmado anteriormente entre empresa y trabajadores, donde se recogían compromisos sobre publicación de turnos, estabilidad de jornadas e información al comité de empresa, compromisos que a día de hoy siguen sin cumplirse.

La plantilla denuncia además que decenas de trabajadores con contratos parciales continúan realizando ampliaciones de jornada prácticamente a diario, muchas veces avisadas con pocas horas de antelación o incluso el mismo día, llegando en muchos casos a superar ampliamente los porcentajes de jornada recogidos en sus contratos.

Según datos manejados por el Comité de Empresa, durante el pasado año se realizaron más de 9.000 horas de ampliación de jornada de manera improvisada y con avisos de última hora. Solo durante el mes de abril de este año se habrían realizado más de 1.800 horas bajo este mismo sistema.

El comité denuncia además casos de trabajadores que, únicamente entre enero y abril, ya habrían alcanzado hasta 95 horas extraordinarias, lo que refleja una situación que consideran insostenible y derivada de la falta estructural de personal.

Según los representantes de los trabajadores, esta situación ha convertido la improvisación y la disponibilidad permanente en una forma habitual de funcionamiento del servicio.

Otro de los puntos de conflicto es la falta de negociación de un protocolo de desconexión digital. Los trabajadores alertan de que la empresa utiliza constantemente llamadas, mensajes y comunicaciones fuera de jornada para ofrecer horas, modificar servicios o trasladar instrucciones operativas, sin haber negociado ningún sistema claro con la representación legal de la plantilla.

A esto se suman importantes problemas en materia de prevención y seguridad laboral. El comité denuncia que existen informes técnicos con riesgos detectados en vehículos utilizados en pista, incluyendo riesgos de caída en altura, problemas en plataformas de acceso y otras deficiencias de seguridad que, según los representantes de los trabajadores, continúan sin solucionarse pese al tiempo transcurrido.

Los representantes de los trabajadores aseguran también que llevan meses solicitando estudios específicos sobre estrés laboral, carga de trabajo y exposición del personal en puntos conflictivos del aeropuerto, especialmente en situaciones de falta de personal y acumulación de pasajeros, donde afirman que muchos trabajadores sufren presión constante, insultos y situaciones de tensión diarias.

Asimismo, han referido a dificultades para mantener una organización mínima de descansos, vacaciones y conciliación familiar debido a la continua modificación de jornadas y a la falta de planificación estable.